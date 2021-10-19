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19.10.2021 15:56
Рубрика: Экономика

Минтранс: 80% пассажиров к 2035 году будут ездить по биометрии

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы/ТАСС Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы/ТАСС
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы/ТАСС

Транспортная стратегия России предполагает, что население к 2035 году станет на 80% более мобильным, чем сейчас. На столько же вырастет доля пассажиров, которые используют на пригородных, междугородних и международных перевозках биометрическую идентификацию, рассказал министр транспорта Виталий Савельев на заседании президиума профильного госсовета.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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К 2035 году все документы для перевозки будут также полностью электронными. В целом приоритет будет отдан развитию общественного транспорта вместо личного автомобиля. Кроме того, в России появится несколько лоукостеров, а железная дорога и водный транспорт получат преференции как наиболее экологичные, рассказал Савельев. Эффект от реализации мер, прописанных в транспортной стратегии РФ до 2035 года, минтранс и минэкономразвития оценивают в 90-180 триллионов рублей. В приоритете - развитие инфраструктуры, региональной и местной авиации, пригородных перевозок, строительство дорог и т.д.

"Увеличение инвестиций в транспортный сектор создаст мультипликативный эффект на экономику. Для достижения целей стратегии в базовом сценарии необходимо увеличить инвестиции в транспорт с существующих 2,3% ВВП в среднем за 2014-2019 годы до 3,1% ВВП, что будет соответствовать мировому уровню. По нашей совместной с минэкономразвития оценки, мы ожидаем, что совокупный эффект от реализации стратегии до 2035 года превысит 90 трлн рублей. При этом с эффектами до 2050 года цифра возрастает до 180 трлн рублей. Конечно, это предварительные оценки", - заключил Савельев.

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