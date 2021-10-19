Минтруд рассказал, как получить пенсионный стаж с 14 лет

Подростки в России, начиная с 14 лет, могут начать зарабатывать пенсионный стаж, если будут ухаживать за пожилыми людьми, которым исполнилось 80 лет. О такой возможности рассказало министерство труда и соцзащиты в своем Телеграм-канале.

Чтобы стаж засчитали, подростку, которому исполнилось 14 лет, с согласия родителей нужно официально оформить уход за пожилым через Пенсионный фонд РФ. С 16 лет подросток может самостоятельно обратиться в отделение ПФР. Кроме того, уход за пожилым должен быть единственным официальным способом заработка, а сам подросток - трудоспособным. Живут ли пожилой человек и тот, кто за ним ухаживает, вместе, не имеет значения, уточнили в минтруде. Также неважно, являются ли эти люди родственниками. "Период такого ухода будет учтен при формировании страховой пенсии в будущем, и за него будут начисляться баллы - по 1,8 за каждый год", - говорится в сообщении.

Узнать свой трудовой стаж сегодня можно несколькими способами: в личном кабинете на портале госуслуг, на сайте Пенсионного фонда, а также при личном обращении в офис ПФР. Кроме несовершеннолетних, уход за пожилым человеком старше 80 лет сегодня может оформить любой дееспособный гражданин, который не работает и не состоит на учете в центре занятости. Кроме того, это могут делать и студенты. В таком случае стипендия не принимается за доход, так как с нее не выплачиваются страховые взносы.

Также стоит иметь в виду, что за присмотр за пожилым человеком выплату получает только один присматривающий. Если их двое, то второй не получит выплату. При этом один присматривающий может иметь несколько пожилых подопечных и получать выплату за каждого из них.