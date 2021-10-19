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19.10.2021 20:47
Рубрика: В мире

Миротворцы РФ обеспечили передачу Армении пятерых пленных

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В среду, 19 октября Баку и Ереван при участии российских миротворцев осуществили возвращение нескольких пленных. Причем домой их доставил наш военно-транспортный самолет. Речь, правда, не идет о передаче большого количества людей. По сообщению Минобороны РФ, власти Азербайджана освободили пятерых армянских граждан. Но в такой ситуации важен каждый случай обмена попавшими в плен людьми.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Переговоры по их возвращению вели заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов и командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Геннадий Анашкин. Судя по всему, вопрос решался непросто. Но главное, что военачальникам РФ удалось достигнуть нужного результата.

Подобное произошло после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе не впервые. Но и частым передачи и обмены пленными тоже не назовешь. К примеру, в нынешнем году подобное случилось в феврале. До этого - в декабре 2020-го. Строго говоря, без активных усилий наших военных, их посреднических действий принять столь важное решение властям в Баку и Ереване наверняка было бы сложнее.

"Российская сторона продолжит работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего Соглашения о прекращении вооруженного конфликта", - сообщили в Минобороны РФ.

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