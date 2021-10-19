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Рубрика: Власть

Мишустин: В 11 регионах заработают соглашения о защите капиталовложений

Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Столичный выпуск № 238(8589)
Отечественная и мировая экономика восстанавливаются после пандемии коронавируса, ВВП России превысил доковидный уровень, есть положительная динамика в сфере прямых иностранных инвестиций и внешней торговли. В прошлом году был создан механизм защиты капиталовложений в масштабах страны, до конца года такие соглашения заработают в регионах, что позволит привлечь средства в небольшие проекты, значимые для отдельных территорий. Об этом говорил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин на 35-м заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.
Экономика не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его, заявил Михаил Мишустин. Фото: РИА Новости Экономика не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его, заявил Михаил Мишустин. Фото: РИА Новости
Экономика не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его, заявил Михаил Мишустин. Фото: РИА Новости

"Мир постепенно адаптируется к новым реалиям, шок, который был вызван появлением коронавируса в целом преодолен, - считает глава кабмина. - Глобальная экономика вернулась к росту, и сегодня мы можем продолжить обсуждение всех актуальных вопросов также открыто и конструктивно, как всегда это было на заседаниях нашего совета".

Россия, по мнению премьера, находится в тренде этих позитивных изменений. "Рост у нас также восстановился, хороший результат дали меры по поддержке наших граждан и бизнеса, которые были реализованы правительством РФ по поручениям президента", - отметил он.

По оценкам минэкономразвития, за восемь месяцев 2021 года ВВП России вырос на 4,7%, заявил Мишустин. "Экономика не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его", - констатировал он.

"Идет восстановление деловой активности. Ключевым драйвером стал инвестиционный спрос. Увеличились вложения в основной капитал, а по итогам первого полугодия прямые иностранные инвестиции составили около 11 млрд долларов", - сообщил премьер. Кроме того, наблюдается позитивная динамика и во внешней торговле - в январе-августе товарооборот вырос почти на 40%, причем в основном за счет экспорта.

Шок от коронавируса в целом преодолен, глобальная экономика вернулась к росту. Россия находится в тренде мировых позитивных изменений

"Совершенствование инвестиционного климата мы не прекращали даже в сложных условиях прошлого года", - подчеркнул премьер. В прошлом году, напомнил он, был создан механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений, который позволяет гарантировать инвесторам неизменность условий ведения бизнеса на территории страны на длительный период. "Примерно за год было заключено таких документов на общую сумму инвестиций около 1,3 трлн рублей", - заявил премьер. По его словам, интерес к этому инструменту большой. "На рассмотрении находятся еще 75 заявок общим объемом инвестиций 2 трлн рублей. Эти соглашения предполагают крупные вложения", - добавил Мишустин.

Фото: РИА Новости
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Теперь пришел черед регионов. "Мы хотим привлечь инвестиции в средние и небольшие проекты, которые будут эффективны в масштабах одного или нескольких субъектов Российской Федерации", - сказал глава правительства.

"Для этого готовится запуск региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Формируется соответствующий инвестиционный стандарт. Отбираются лучшие практики и системы стимулов, чтобы повысить качество взаимодействия с инвесторами и форсировать привлечение средств в субъекты РФ. До конца текущего года планируется его пилотное внедрение в 11 регионах", - сообщил он.

Также на заседании совета обсудили вопросы сохранения климата. Закон о выбросах парниковых газов уже принят, напомнил Мишустин, в работе находятся 19 нормативных актов, которые позволят запустить систему оборота углеродных единиц и климатических проектов. "Мы перестраиваем целые регионы и отрасли на низкоуглеродный сценарий развития, а в ряде случаев добиваемся решения более амбициозных задач - формирования углеродной нейтральности", - заявил премьер.

Он также коснулся международного сотрудничества в климатической сфере. Это, в частности, трансграничное регулирование, взаимное признание странами углеродных единиц и эквивалентности сертификатов органической продукции. "Важно, чтобы принимаемые решения не имели односторонней направленности и не приводили к ограничительным мерам", - указал Мишустин и попросил компании - участницы совета инициировать такие обсуждения с иностранными регуляторами. "Думаю, это в наших общих интересах", - сказал он.

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