"Мисс Украина" резко ответила на критику из-за общения на русском языке

Победительница украинского конкурса "Мисс Вселенная" Анна Неплях резко отреагировала на критику в свой адрес из-за использования русского языка при общении. Видео из Instagram модели опубликовал телеканал ICTV.

"Как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90 процентов разговаривают на русском языке, я заслуживаю уважения и того, чтобы выражаться на том языке, на котором мне удобно. Спасибо за понимание", - написала она.

По словам Неплях, за последние сутки она получила миллион обвинений в том, что в своем блоге, где 90 процентов аудитории русскоязычные, она пишет посты и разговаривает на русском, так как не знает украинского языка. Это не так. При этом в видео она говорила на украинском. "Как можно выучить родной язык за сутки и разговаривать чисто и хорошо", - подчеркнула девушка.

Представительница города Днепр завоевала титул "Мисс Украина Вселенная-2021" 15 октября. После победы в конкурсе она подверглась травле в социальных сетях за русский язык.

С 2019 года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно национального языка практически во всех сферах жизни. В стране регулярно происходят бытовые конфликты по этому поводу