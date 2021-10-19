Мурашко назвал регионы, где самая сложная ситуация с COVID-19

Напряженная ситуация с заболеваемостью COVID-19 зафиксирована в пяти российских регионах, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Мы видим напряженную ситуацию в Удмуртской Республике, Пермском крае, Оренбургской области, Республике Башкортостан, Ивановской области, Тюменской области и Республике Татарстан", - сказал он.

По словам министра, в эти субъекты ведомство направило дополнительные медицинские бригады.

Мурашко также сообщил, что с начала месяца рост числа активных случаев ковида составил почти 23%, а прирост за прошедшую неделю - 12%. По общим показателям заболеваемости Россия сейчас приближается к пику прошлого года.