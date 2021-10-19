Новости

Предложение новостроек за месяц выросло на 38% 16:40
В ГИБДД рассказали, в какой день недели чаще всего люди гибнут на дорогах 16:23
Лавров назвал фантазиями заявления Киева о встрече Зеленского и Путина 16:17
В России появится единый телекоммуникационный рейтинг регионов 15:59
Путин поручил подготовить план реализации транспортной стратегии 15:57
Минтранс: 80% пассажиров к 2035 году будут ездить по биометрии 15:56
Мурашко назвал регионы, где самая сложная ситуация с COVID-19 15:48
Глава Крыма ушел в отпуск впервые за три года 15:45
Россиян предупредили о подорожании новогодних туров по стране 15:44
Путин обсудит с правительством ситуацию с коронавирусом 15:41
Путин призвал к большей доступности малой авиации для граждан 15:35
Во Владимирской области ввели QR-коды для массовых мероприятий 15:35
Директор Большого театра Владимир Урин госпитализирован 15:34
В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию 15:26
Путин примет участие в G20 по видеосвязи из-за ситуации с коронавирусом 15:25
Стала известна предварительная причина смерти 9-летней девочки в Вологде 15:17
"Победа" откроет рейсы на курорты Египта до конца года 15:17
Роспатент выдал 17 патентов на разработки вакцины с начала пандемии 15:13
Мурашко: 55 регионов показывают хорошие темпы вакцинации 14:58
Попова: Уровень вакцинации от гриппа оставляет желать лучшего 14:52
Мурашко рассказал о ситуации с поддельными сертификатами о вакцинации 14:29
Премьер Польши предвидит энергетический кризис в Европе 14:24
Мишустин поддержал предложение ввести нерабочие дни 14:20
На курортах КЧР вводится система QR-кодов о вакцинации от COVID-19 14:17
Песков рассказал о проверках сообщений о пытках в колониях 14:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 15:48
Рубрика: Власть

Мурашко назвал регионы, где самая сложная ситуация с COVID-19

Текст: Галина Мисливская

Напряженная ситуация с заболеваемостью COVID-19 зафиксирована в пяти российских регионах, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Мишустин поддержал введение нерабочих дней для борьбы с коронавирусом

"Мы видим напряженную ситуацию в Удмуртской Республике, Пермском крае, Оренбургской области, Республике Башкортостан, Ивановской области, Тюменской области и Республике Татарстан", - сказал он.

По словам министра, в эти субъекты ведомство направило дополнительные медицинские бригады.

Мурашко также сообщил, что с начала месяца рост числа активных случаев ковида составил почти 23%, а прирост за прошедшую неделю - 12%. По общим показателям заболеваемости Россия сейчас приближается к пику прошлого года.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Правительство Минздрав Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ПФО Удмуртия ПФО Пермский край ПФО Оренбургская область ПФО Башкортостан ЦФО Ивановская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

QR-коды и нерабочие дни: Новые меры по борьбе с пандемией - главное
Мурашко назвал регионы, где самая сложная ситуация с COVID-19
Мишустин дополнительно выделил более 28 млрд рублей на поддержку семей
В Совфеде оценили призыв Эрдогана пересмотреть структуру Совбеза ООН
Роскомнадзор сообщил, когда снимет ограничения с Twitter
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям