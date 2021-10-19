Мурашко рассказал о ситуации с поддельными сертификатами о вакцинации

Благодаря усилиям правоохранителей и надзорных органов удалось стабилизировать ситуацию с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиума координационного совета при правительстве.

"Сейчас мы видим, что ситуация с поддельными сертификатами стабилизировалась, коллеги отработали по многим регионам и эффект ощутимый", - сказал он.

В частности, МВД совместно с Росздравнадзором выявили более 1000 было фальшивых документов на территории Московской области. "Мы очень благодарны коллегам за такую работу, поскольку правонарушители создают иллюзию вакцинированного пациента и риски как для собственного здоровья, так и для окружающих", - указал Мурашко.