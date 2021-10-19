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19.10.2021 14:29
Рубрика: Общество

Мурашко рассказал о ситуации с поддельными сертификатами о вакцинации

Текст: Галина Мисливская

Благодаря усилиям правоохранителей и надзорных органов удалось стабилизировать ситуацию с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиума координационного совета при правительстве.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Сейчас мы видим, что ситуация с поддельными сертификатами стабилизировалась, коллеги отработали по многим регионам и эффект ощутимый", - сказал он.

В частности, МВД совместно с Росздравнадзором выявили более 1000 было фальшивых документов на территории Московской области. "Мы очень благодарны коллегам за такую работу, поскольку правонарушители создают иллюзию вакцинированного пациента и риски как для собственного здоровья, так и для окружающих", - указал Мурашко.

Общество Здоровье Власть Право Личные документы Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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