На Сицилии разрешили участвовать в крещении ребенка только родителям

Курия Катании и несколько епархий Сицилии приняли весьма неожиданное решение для региона, который считается одним из самых религиозных на Апеннинах. Начиная со второй половины октября на острове в святом таинстве крещения смогут принимать участие лишь родители ребенка, при этом статус крестного отца подпадает под трехлетний мораторий.

По словам представителей церкви, в последнее время некогда важные в католичестве фигуры - крестного отца и матери практически утратили прежнее духовное значение. Их роль сводится к пустой формальности, главным образом из-за растущего влияния мафии в регионе, которая давно присвоила себе термин "крестный отец". Первые попытки добиться замораживания института крестных отцов сроком на 10 лет были сделаны еще в 2014 году архиепископом Джузеппе Фиорини Морозини из Реджо-ди-Калабрия, считающейся родиной влиятельного мафиозного клана ндрангета. Но тогда они не увенчались успехом. Как утверждает генеральный викарий Катании Сальваторе Генчи, 99 процентов крестных родителей в его епархии не имеют никакого отношения к образу духовного отца и наставника. Совсем наоборот, многие используют этот почетный статус в своих корыстных целях. Некоторые из них "взяли под свое крыло" несколько десятков крестников и крестниц. Дошло до того, что местные прокуроры отслеживают, кого крестили мафиозные боссы преступного мира, чтобы составить карту их влияния.