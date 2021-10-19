На VII Всероссийском Форуме "Национальная система квалификаций России" обсудят тренды развития рынка труда

18-19 ноября 2021 года в онлайн-формате состоится VII Всероссийский Форум "Национальная система квалификаций России. Перезагрузка: приоритеты, перспективы, возможности".

Перезагрузка станет главной темой Форума в 2021 году: основы национальной системы квалификации (НСК), заложенные несколько лет назад, сегодня нуждаются в ревизии и переосмыслении. Пришло время обновить подходы к ряду вопросов, обсудить как достижения прошедших лет, так и те составляющие системы, которые нуждаются в изменении. Форум этого года будет посвящен стратегическим решениям и подходам: участники обсудят приоритетные направления развития национальной системы квалификаций и системы профессиональных стандартов, проектирование образовательных программ и развитие системы высшего и профессионального образования в соответствии с запросами работодателей по уже существующим и только возникающим профессиям.

В первый день Форума состоится онлайн-марафон "НСК в моем регионе", панельные дискуссии "Новое качество профессионального образования" и "Кадровое обеспечение цифровой экономики", а также награждение победителей конкурса для журналистов, СМИ и авторов социальных медиа "Национальная система квалификаций в отражении российских СМИ" и Всероссийского конкурса разработчиков оценочных средств. В ходе Онлайн-марафона будут представлены лучшие практики развития НСК в регионах, в основе которых - опыт и компетенции представителей бизнеса, методологические разработки профильных ведомств и инновационные решения образовательных учреждений.

На второй день работы Форума запланированы панельная дискуссия "Soft skills: эффективные практики развития и оценки", пленарное заседание "Современный рынок труда: перспективы развития человеческого капитала" и награждение победителей Всероссийского конкурса Лучших практик подготовки кадров "Компетенции XXI века". Участники пленарного заседания обсудят первые итоги реализации Национальных проектов "Образование" и "Наука", перспективы проекта "Профессионалитет", а также новую устоявшуюся реальность - жизнь в "цифре" и то, как это трансформирует экономику и систему подготовки кадров.

К работе в программе VII Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России" приглашены руководители профильных министерств и ведомств, представители федеральных и региональных органов власти, руководители крупного бизнеса и федеральных вузов, представители союзов профессиональных квалификаций, руководители высших учебных заведений и эксперты в области рынка труда и социальной политики.

Резолюция Форума будет направлена руководству страны, в федеральные и региональные органы власти.

Посмотреть полную программу Форума и зарегистрироваться можно на сайте.