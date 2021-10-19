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19.10.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Назван топ-10 самых востребованных лекарств во время пандемии

Текст: Елена Манукиян
Самыми покупаемыми лекарствами в период пандемии в 2020 и 2021 году стали препараты - цефтриаксон, парацетамол и азитромицин. Об этом "Российской газете" рассказали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). Это оператор системы маркировки "Честный ЗНАК".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, с августа 2020 года россияне приобрели 32 млн упаковок антибиотика цефтриаксона, 31 млн упаковок жаропонижающего средства в таблетках парацетамола и 12 млн упаковок антибиотика азитромицина.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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В топ-10 самых продаваемых лекарств также вошли противовирусное средство арбидол, которого было продано 11 млн упаковок, препараты - дексаметазон, амоксиклав, цефотаксим (по 5 млн упаковок), амоксицилин и эликсис (по 4 млн упаковок), а также - левофлоксацин (более 3 млн упаковок).

Посчитать все проданные упаковки было не сложно, благодаря тому, что все лекарства теперь маркируют перед выпуском в гражданский оборот, пояснил директор ЦРПТ Реваз Юсупов. "Цифровая маркировка дает полную и точную статистику по лекарствам, позволяет государству в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой пачки, прогнозировать доступность лекарств, эффективно управлять логистикой и запасами препаратов", - подчеркнул он.

В системе маркировки лекарств сегодня зарегистрировано почти 90 тысяч участников, из них 438 производителей.

Экономика Отрасли Фарминдустрия

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