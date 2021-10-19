Назван топ-10 самых востребованных лекарств во время пандемии

Самыми покупаемыми лекарствами в период пандемии в 2020 и 2021 году стали препараты - цефтриаксон, парацетамол и азитромицин. Об этом "Российской газете" рассказали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). Это оператор системы маркировки "Честный ЗНАК".

Так, с августа 2020 года россияне приобрели 32 млн упаковок антибиотика цефтриаксона, 31 млн упаковок жаропонижающего средства в таблетках парацетамола и 12 млн упаковок антибиотика азитромицина.

В топ-10 самых продаваемых лекарств также вошли противовирусное средство арбидол, которого было продано 11 млн упаковок, препараты - дексаметазон, амоксиклав, цефотаксим (по 5 млн упаковок), амоксицилин и эликсис (по 4 млн упаковок), а также - левофлоксацин (более 3 млн упаковок).

Посчитать все проданные упаковки было не сложно, благодаря тому, что все лекарства теперь маркируют перед выпуском в гражданский оборот, пояснил директор ЦРПТ Реваз Юсупов. "Цифровая маркировка дает полную и точную статистику по лекарствам, позволяет государству в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой пачки, прогнозировать доступность лекарств, эффективно управлять логистикой и запасами препаратов", - подчеркнул он.

В системе маркировки лекарств сегодня зарегистрировано почти 90 тысяч участников, из них 438 производителей.