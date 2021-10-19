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19.10.2021 19:24
Рубрика: В мире

NBC: В доме Дерипаски в Вашингтоне прошел обыск

Текст: Александр Саможнев

ФБР обыскала дом российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщил телеканал NBC со ссылкой на правоохранительные органы. Федеральные агенты были также снаружи дома и ограничивали доступ, написал репортер NBC Том Уинтер в сообщении в Twitter.

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Дерипаска был внесен в черный список минфина США. Вашингтон снял санкции против двух его основных компаний - алюминиевого гиганта "Русал" и его материнской компании En+ Group. Бизнесмен подал в суд, чтобы санкции были отменены, но в июне его иск был отклонен.

Об особняке Дерипаски в центре Вашингтона в 2017 году писала газета The Washington Post. По информации издания, дом находится недалеко от Военно-морской обсерватории США и примерно в 1,5 километра от российского посольства. Площадь здания составляет более 2100 квадратных метра. В нем имеются семь спален, полы из итальянского мрамора и люстра, которая когда-то висела в Парижской опере.

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