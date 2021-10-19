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19.10.2021 18:19
Рубрика: Общество

Неделя моды MBFW Russia пройдет в формате COVID-free

Текст: Сусанна Альперина
Неделя моды MBFW Russia пройдет в Музее Москвы с 19 по 23 октября в формате COVID-free. Посетить мероприятие и показы дизайнеров возможно при предъявлении пригласительного билета и действительного QR-кода.
Фото: MBFW Russia Фото: MBFW Russia
Фото: MBFW Russia

Новые коллекции представят более 70 дизайнеров: ROGOV, Masha Tsigal, ZA_ZA, INNOMINATE, Sasha Gapanovich, RigRaiser, BLCV, Slava Zaitsev и другие. Новинки моды увидят в столице и других городах России: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи. В едином расписании MBFW Russia также пройдут трансляции видеопрезентаций дизайнеров из Великобритании, Германии, Бразилии, Израиля, Индии, Боливии и Нигерии. 25 октября пройдет показ бренда BICHOLLA в Петровском путевом дворце в Москве. Специально для Недели моды MBFW Russia Slava Zaitsev представит ретроспективный показ на тему традиций народного костюма в современной моде.

Фото: Пресс-служба конференции "День Бренда"
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Совместно с Фондом моды MBFW Russia продолжает масштабную грантовую поддержку дизайнеров. Экспертный совет выбрал 14 победителей: Jenesaq, BLCV, ABZAEVA, INNOMINATE, Sasha Gapanovich, SaiJamin, ZA_ZA, Maison Kaleidoscope, SEYANA, K/TITOVA, AL KAFTAN, Agatha Ænter, BARBINO, Gerda Irene. Гранты позволяют талантливым дизайнерам представить свои коллекции на Mercedes-Benz Fashion Week Russia без вступительного взноса.

Одна из особенностей Недели моды в этом году - обмен дизайнерами. Участники MBFW Berlin совместно с Fashion Open Studio презентуют у нас фильм, где представлены 14 дизайнеров, которые делают упор на устойчивое и этичное производство. Среди них: Anciela, Anekdot, Barabara, Buki Akomolafe, Church of the Hand, #Damur, Emeka, Fade Out Label, Grandma would approve, New Blue, Rafael Kouto, Soup Archive, Therapy, Top Mantaden. Еще в начале сентября Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве и Mercedes-Benz Fashion Week Berlin заключили соглашение об обмене дизайнерами. Российский бренд и постоянный участник Mercedes-Benz Fashion Week Russia NASTYA NEKRASOVA впервые принял участие в MBFW Berlin.

MBFW Russia и Brazil Immersive Fashion Week (BRIFW) - мета-платформа, которая создана для того, чтобы обучать и создавать креативное сообщество молодых профессионалов индустрии моды в Латинской Америке, договорились о сотрудничестве. Дизайнер-участник BRIFW Lucas Leäo представит свою видеопрезентацию.

В новом сезоне традиционный символ Недели моды - инфанта, "вдохновлена" темой "зеленый digital" и выполнена в AR (дополненной реальности). AR доступен по QR-коду: каждый желающий может перейти по нему и сделать фото с инфантой в дополненной реальности. AR-версию инфанты разработала Виктория Волокитина - медиахудожник, создающий работы в дополненной и виртуальной реальностях. Виктория - участник международных фестивалей света, выставок digital-born-арта.

Фото: MBFW Russia

А еще специально для музыкального стримингового сервиса "Яндекс.Музыка" дизайнеры Недели моды подготовили плейлист с треками, которые помогают им придумывать новые образы. Плейлист будет доступен в приложении и на сайте сервиса. Познакомиться с творчеством любимых дизайнеров и послушать музыку можно с 19 по 23 октября.

Все показы и видеопрезентации будут транслироваться в официальной группе MBFW Russia во ВКонтакте - крупнейшей социальной сети в России и странах СНГ, а также на сайтах-партнерах. В этом году Mercedes-Benz Fashion Week Russia удостоилась от социальной сети ВКонтакте награды "Контент, который помог сохраниться" в сфере моды и стиля.

Фото: MBFW Russia
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