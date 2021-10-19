В коллекции Chopard Happy Diamonds Joaillerie появилась новая модель часов.

На ее циферблате подвижные бриллианты весело "играют в прятки", то скрываясь в перламутровой галерее, то рассыпаясь под ней брызгами. Часы, сверкающие драгоценными камнями и переливающиеся таитянским перламутром, изготовлены из "этичного" розового золота.

По внешней части циферблата, имеющей форму кольца, свободно кружатся 15 подвижных бриллиантов. Изюминка модели - галерея, расположенная на циферблате между 9 и 3 часами, под которой бриллианты могут ненадолго скрыться из поля зрения.