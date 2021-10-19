Новости

Витория: "Спартак" может обыграть "Лестер" 19:34
Акции "Русала" обвалились на фоне обысков ФБР в доме Дерипаски 19:33
NBC: В доме Дерипаски в Вашингтоне прошел обыск 19:24
Ученые предупредили об опасной мутации "дельта"-штамма коронавируса 19:07
Названы 100 лучших телесериалов XXI века 19:05
В американском доме Олега Дерипаски идет обыск 18:59
Лукашенко потребовал не отменять оказание плановой медпомощи 18:58
Чижов: Россия не имеет отношения к энергетическому кризису в ЕС 18:55
В Петербурге запись на вакцинацию возросла в три раза 18:21
Сенатор: Оппоненты России хотят активнее использовать IT-компании 18:09
В КЧР обезвредили ячейку международной террористической организации 18:05
Путин обсудил с Васильевым планы "Единой России" 18:03
В ПФР рассказали, как получить ежемесячную выплату из маткапитала 17:54
Роспотребнадзор ввел в Севастополе обязательную вакцинацию 17:50
Одну из башен "Москва-Сити" эвакуировали из-за пожара 17:49
В НАО ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 17:48
Минюст улучшит систему блокирования экстремистских материалов в сети 17:44
Песков: Антиковидные ограничения не влияют на график Путина 17:43
Как новая методика Росстата по оценке доходов скажется на россиянах 17:40
Беларусь рассчитывает выпустить собственную вакцину в 2023 году 17:38
В Коми непривитых граждан старше 65 лет отправили на самоизоляцию 17:34
Минцифры проверит знания чиновников о кибербезопасности 17:17
Попова: QR-коды зачастую применяют неправильно 17:15
Хуснуллин: Городские электрички могут появиться более чем в 20 регионах РФ 17:11
Путин объяснил, почему морские порты РФ проигрывают конкуренцию 16:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 19:13
Рубрика: Общество

Игра в прятки для бриллиантов

Российская газета - Спецвыпуск № 239(8590)
В коллекции Chopard Happy Diamonds Joaillerie появилась новая модель часов.
Chopard Happy Diamonds Joaillerie. Chopard Happy Diamonds Joaillerie.
Chopard Happy Diamonds Joaillerie.

На ее циферблате подвижные бриллианты весело "играют в прятки", то скрываясь в перламутровой галерее, то рассыпаясь под ней брызгами. Часы, сверкающие драгоценными камнями и переливающиеся таитянским перламутром, изготовлены из "этичного" розового золота.

Chopard посвятил традиционную высокую коллекцию Red Carpet райскому саду

По внешней части циферблата, имеющей форму кольца, свободно кружатся 15 подвижных бриллиантов. Изюминка модели - галерея, расположенная на циферблате между 9 и 3 часами, под которой бриллианты могут ненадолго скрыться из поля зрения.

Общество Ежедневник Образ жизни

Главное сегодня

QR-коды и нерабочие дни: Новые меры по борьбе с пандемией. Главное
Мурашко назвал регионы, где самая сложная ситуация с COVID-19
Мишустин дополнительно выделил более 28 млрд рублей на поддержку семей
В Совфеде оценили призыв Эрдогана пересмотреть структуру Совбеза ООН
Роскомнадзор сообщил, когда снимет ограничения с Twitter
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает