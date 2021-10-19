Новый дизайн горячей эмали Freywille "Грезы" вдохновлен творчеством Густава Климта, а именно картиной "Девы" 1913 года, посвященной красоте юности и взросления, тайне женской природы, вливающейся в природу большого мира.

Помимо этого, коллекцию изделий ручной работы австрийского ювелирного дома пополнила новая миндалевидная форма украшений. Кулоны и серьги такой формы дополнены важным символом бренда - крылом сфинкса - и создают более современный акцент в образе.

Одна из известнейших картин Густава Климта "Девы", выставленная в Национальной галерее Праги, вдохновила художников Freywille на создание новой коллекции украшений с горячей эмалью.

На холсте впечатляющих размеров (190х200 см) изображены прекрасные девушки, которые погружены в сны или мечтания. Этот шедевр занимает особое место в творчестве Климта и отражает одновременно феномен юности и взросления, женской природы и непреходящей красоты.

Freywille взял за основу главные элементы картины, чтобы создать оригинальную художественную интерпретацию, соответствующую формам и цветам шедевра Климта. Главным мотивом в дизайне сделаны завитки, изображенные на покрывале, которое окутывает нежных девушек. Добавив глубоких синих и фиолетовых оттенков, а также брызги красного и зеленого, художники ювелирного дома создали новый дизайн горячей эмали - посвящение этой картине. Коллекция "Грезы", полная жизни и мечтаний - прекрасный выбор для ценителей творчества Климта.

Серьги формы "Альмонд" ("Миндаль"), изящная дань классике; могут укорачиваться или удлиняться, покрытие круглой верхней части варьировано в разных цветах.

Основа горячей эмали - искрящийся синий цвет. Поверх синих и фиолетовых оттенков взмахами кисти нанесена золотая пудра, которая подсвечивает особым сиянием все полотно. Нефритово-зеленые завитки повторяют плавные движения цветочных орнаментов на картине.

Серьги формы "Альмонд ("Миндаль"), изящная дань классике; могут укорачиваться или удлиняться, покрытие круглой верхней части варьировано в разных цветах.

"Творчество является источником всего, что мы делаем. Именно оно вдохновляет нас на создание художественных ювелирных коллекций, которые дарят нашим почитателям вдохновение и подчеркивают их индивидуальный стиль", - говорит глава венского ювелирного дома Фридрих Вилле.

Вот уже более 70 лет, с 1951 года, Freywille остается лидером в изготовлении художественной горячей эмали ручной работы. Выступая трендсеттером в области работы с драгоценной эмалью, в 1980-е годы бренд открыл миру новый уникальный стиль, за который мы можем поблагодарить Симону Грюнбергер-Вилле. Он по сей день остается визитной карточкой марки.

Браслеты из коллекции "Грезы"; главным мотивом дизайна сделаны завитки, изображенные на покрывале, окутывающем девушек на картине Густава Климта "Девы".

Технология

Драгоценная эмаль создается по особой технологии и подвергается обжигу при высоких температурах. Процесс изготовления включает в себя более 100 действий, производимых вручную: все цвета наносятся по очереди, каждый раз снова и снова проходя процедуру обжига, что позволяет достичь уникальных насыщенных цветов и сияния. Далее эмалевое полотно заключается в ювелирную оправу будущего украшения. Все изделия Freywille изготавливаются вручную в Вене по секретной технологии.

"Альмонд"

Коллекцию украшений Freywille пополнила новая миндалевидная форма, современная интерпретация классики. Здесь фокус внимания максимально направлен на мотив эмали. Важное дополнение в дизайне изделий этого семейства - присутствие логотипа ювелирного дома в виде крыла сфинкса.

Кулон формы "Альмонд" ("Миндаль"), посвящение Густаву Климту, коллекция "Грезы"; золотистое крыло сфинкса скрывает потайную петлю для цепочки.

Куполообразная форма кулона особенно подчеркивает красоту художественных мотивов горячей эмали. Крыло сфинкса скрывает потайную петлю для цепочки. Эмаль на серьгах величественно покачивается на удлиненной ножке. Один из видов серег дополнен важным символом ювелирного дома, крыльями сфинкса, которые скрывают замок - булавку и бабочку. Самостоятельно или в паре с одноименным кулоном они создают неповторимый акцент, наполненный духом истинного мастерства, в образе той, которая их носит.