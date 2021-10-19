Новый вариант коронавируса обнаружен в Израиле

Израильские ученые обнаружили новый вариант коронавируса AY.4​​​.2, передает РИА Новости сообщение местного 12-го ТВ-канала. Он может оказаться более заразным, чем печально известный штамм "дельта".

"Штамм AY.4.2, который ранее был обнаружен в нескольких европейских странах, был идентифицирован сегодня в Израиле у 11-летнего мальчика, который вернулся из-за границы и уже был протестирован в аэропорту Бен-Гуриона", - гласит официальный комментарий минздрава страны.

Откуда именно вернулся зараженный, не уточняется. Подчеркивается, что после этого он ни с кем не контактировал и сразу был изолирован.