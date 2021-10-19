Офтальмолог назвала преимущества телевизора перед планшетом для глаз

Появление различных электронных устройств привело к повышению нагрузки и переутомлению глаз. Соблюдение простых правил профилактики и гигиены зрения позволит взрослым и детям сохранить остроту зрения.

Как сообщила aif.ru кандидат медицинских наук Людмила Рыбинцева, одним из факторов развития миопии (близорукости) являются продолжительные игры в гаджетах, задания на компьютерах и длительные просмотры телевизора.

Поэтому продолжительность работы за компьютером ученика младших классов в среднем должна составлять не больше 20-35 минут. Чем младше ребенок, тем временной отрезок должен быть короче. Так как неотрывная концентрация взгляда на экране приводит к переутомлению глаза и снижению остроты зрения.

"Если выбирать между телефоном, планшетом или телевизором - предпочтение в просмотре мультфильма или фильма стоит отдать последнему", - считает офтальмолог.

Однако и при большом экране следует соблюдать правило: при просмотре ТВ расстояние должно быть пять диагоналей телевизора до экрана, а взгляд должен быть перпендикулярен центру экрана.

Кроме того, рекомендуется исключить чтение и просмотр фильмов на телефонах и планшетах при плохом освещении.