Пашинян подчеркнул роль России в поддержании мира на Южном Кавказе

Россия не только играет важнейшую роль в поддержании мира и стабильности на Южном Кавказе, но и занимает ключевое место в экономике Армении, говорится в заявлении премьер-министра Никола Пашиняна по случаю открытия пленарного заседания Восьмого армяно-российского межрегионального форума.

Кроме того, Пашинян отметил, что Россия является крупнейшим торговым партнером Армении. В 2019 году двусторонняя торговля превысила порог в 2 млрд долларов, а в текущем году уже зафиксирован двузначный рост торгового оборота.