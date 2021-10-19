Перепись россиян в Беларуси пройдет в онлайн-формате

В России, спустя 11 лет после предыдущей переписи, начали пересчитывать людей. Впервые делать это будут в "цифре": ответы сразу заносятся в электронном виде.

Проводить очную перепись российских граждан в Беларуси не будут, сообщил Sputnik пресс-секретарь посольства РФ в республике Алексей Маскалев.

"Такая задача в посольстве не ставилась, это не выборы. Люди, проживающие за рубежом, могут принять участие в переписи населения онлайн", - отметил представитель дипмиссии.

В Беларуси проживают более 700 тысяч этнических русских. Около 11 тысяч россиян, живущих в Беларуси, проголосовали на выборах в Госдуму в сентябре.