Песков: Государство видит долю своей ответственности в ситуации с вакцинацией

Российские власти видят долю своей ответственности в том, что уровень вакцинации от коронавируса в стране остается недостаточным. Однако в этой ситуации необходимо и более серьезное отношение к прививкам со стороны граждан, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который ранее высказал мнение, что государство проиграло информационную кампанию по вакцинации от ковида.

"Государство обязано обеспечить условия для повсеместной и массовой вакцинации. И государство, несмотря на все сложности, с этой задачей справилось блестяще, - констатировал Песков. - Теперь каждый из нас должен проявить свою гражданскую ответственность - ответственность перед теми, кто нас окружает, ответственность за их жизни - и сделать прививку". Журналисты также уточнили, видит ли государство частично свою ответственность и в ситуации с такой информационной кампанией. "Послушайте, если нам до сих пор не удалось всех граждан убедить в том, что вакцинация безальтернативна в условиях пандемии, значит, конечно же, есть", - заметил Песков.