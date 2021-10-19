Песков: Как только решение по нерабочим дням будет принято, мы его опубликуем

Президент России Владимир Путин выслушает доклады о ситуации с коронавирусом и примет решение по вопросу объявления нерабочих дней, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса вице-премьер Татьяна Голикова предложила сделать нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября. Ее поддержал глава кабмина Михаил Мишустин.

"Разумеется президент выслушивает доклады из штаба, из правительства, и как только он примет решение, мы его опубликуем", - приводит ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос журналистов.

Добавим, что Мишустин поручил Голиковой обобщить все предложения по борьбе с ковидом и "доложить их завтра на совещании президента с правительством".