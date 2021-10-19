Мишустин поддержал введение нерабочих дней для борьбы с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал необходимыми меры, которые предлагается ввести для борьбы с коронавирусом. Среди них - введение нерабочих дней на фоне осложнения ситуации с пандемией.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом представила ряд необходимых шагов. Среди прочего, она предложила объявить в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни, а в регионах с наиболее сложной ситуацией - ввести их уже с 23 октября.

Среди других предложений - сделать допуск на некоторые объекты только с QR-кодами. Регионам также предлагается ввести самоизоляцию для непривитых пенсионеров, а работодателям - организовать временный перевод таких сотрудников на "удаленку".

"Действительно, решения эти - непростые, сложные. Я бы еще сказал, вынужденные, - заявил Мишустин. - Но необходимые".

Премьер-министр напомнил, что число заболевших растет и нужно сдержать распространение опасной инфекции. "Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер", - сказал Мишустин, обращаясь к Голиковой.

Он добавил, что нагрузка на систему здравоохранения продолжает увеличиваться. "И в этой ситуации надо действовать на опережение, речь идет о здоровье наших людей", - отметил глава правительства. Он поручил своему заместителю обобщить все новые предложения по борьбе с распространением коронавируса и доложить их в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.

"Ситуация такова, что санитарные правила по коронавирусу нужно продлить", - заявил Мишустин. По словам премьера, "это очень важно для оперативного противодействия распространению инфекции".