Песков оценил возможность массовых выплат за прививку от коронавируса

Новости

Мурашко: 55 регионов показывают хорошие темпы вакцинации 14:58
Попова: Уровень вакцинации от гриппа оставляет желать лучшего 14:52
Нарышкин откроет бюст Героя Советского Союза, легенды разведки Надежды Троян 14:44
Мурашко рассказал о ситуации с поддельными сертификатами о вакцинации 14:29
Премьер Польши предвидит энергетический кризис в Европе 14:24
Мишустин поддержал предложение ввести нерабочие дни 14:20
На курортах КЧР вводится система QR-кодов о вакцинации от COVID-19 14:17
Песков рассказал о проверках сообщений о пытках в колониях 14:13
Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 14:12
Песков прокомментировал заявление Эрдогана о Совбезе ООН 13:56
Путин обсудил с Драги подготовку саммита "двадцатки" и Афганистан 13:53
Подозреваемая в убийстве девочки вологжанка заманила к себе двух детей 13:46
ЦБ РФ вновь призвал банки прекратить нарушать права потребителей 13:43
В "Локомотиве" объяснили, почему был уволен тренер Марко Николич 13:41
Песков рассказал об ожиданиях от московской встречи по Афганистану 13:36
Песков: Государство видит долю своей ответственности в ситуации с вакцинацией 13:34
Министр обороны США прибыл на Украину с визитом 13:28
Песков: Россия не пострадает от закрытия информационного бюро НАТО в Москве 13:25
Алтайские строители перевязали мешки с песком георгиевскими ленточками 13:24
Лукашенко подтвердил необходимость проводить вакцинацию от COVID-19 13:10
В Белгородской области ввели обязательную вакцинацию 13:08
Володин сообщил об увеличении числа депутатов с коронавирусом 12:57
Лежащему в реанимации с COVID Александру Серову стало лучше 12:48
В орловских больницах закончились места для пациентов с COVID-19 12:47
В Севастополе аквалангист погиб во время подводной охоты 12:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 14:07
Рубрика: Власть

Песков оценил возможность массовых выплат за прививку от коронавируса

Текст: Кира Латухина
Власти блестяще справились с обеспечением условий для массовой вакцинации от коронавируса, при убеждении граждан хороши все методы, но повсеместных выплат привившимся не будет. Люди сами должны проявлять ответственность за жизни окружающих и понимать, что альтернативы нет. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Здесь, конечно, решать специалистам, и вы знаете, что практикуется в некоторых регионах различная лотерея, розыгрыши призыв и так далее. Безусловно, все методы хороши для того, чтобы увеличить количество вакцинированных, но вряд ли здесь возможна какая-то поголовная оплата", - объяснил Песков. Говоря о возможности такой программы на федеральном уровне, он заметил, что никогда о таком предложении не слышал.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Эксперт: Для остановки коронавируса нужно вакцинировать более 80% населения

Пресс-секретарь президента согласился, что власти частично не выполнили цель по убеждению граждан привиться. "Есть традиции во всем винить государство, и, конечно, государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности. И, разумеется, не все, что можно было сделать, сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации", - заметил он. "Государство обязано обеспечить условия для повсеместной и массовой вакцинации. И государство, несмотря на все сложности, с этой задачей справилось блестяще. Теперь каждый из нас должен проявить свою гражданскую ответственность, ответственность перед теми, кто нас окружает, ответственность за их жизни и сделать прививку", - считает Песков. "Вакцинация безальтернативна в условиях пандемии", - убежден он.

Песков также заявил, что вакцинофобия не связана с марками прививок, то есть допуск иностранных вакцин не повлияет на процесс. Да и возможен такой допуск только в обоюдном формате.

Росздравнадзор сообщил о новом факте подделки сертификатов о вакцинации
Власть Работа власти Госуправление Общество Здоровье Президент Администрация Президента Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Песков оценил возможность массовых выплат за прививку от коронавируса
Пенсионеров попросят уйти на самоизоляцию
Мишустин дополнительно выделил более 28 млрд рублей на поддержку семей
В Совфеде оценили призыв Эрдогана пересмотреть структуру Совбеза ООН
Роскомнадзор сообщил, когда снимет ограничения с Twitter
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям