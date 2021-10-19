Песков оценил возможность массовых выплат за прививку от коронавируса

Власти блестяще справились с обеспечением условий для массовой вакцинации от коронавируса, при убеждении граждан хороши все методы, но повсеместных выплат привившимся не будет. Люди сами должны проявлять ответственность за жизни окружающих и понимать, что альтернативы нет. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Здесь, конечно, решать специалистам, и вы знаете, что практикуется в некоторых регионах различная лотерея, розыгрыши призыв и так далее. Безусловно, все методы хороши для того, чтобы увеличить количество вакцинированных, но вряд ли здесь возможна какая-то поголовная оплата", - объяснил Песков. Говоря о возможности такой программы на федеральном уровне, он заметил, что никогда о таком предложении не слышал.

Пресс-секретарь президента согласился, что власти частично не выполнили цель по убеждению граждан привиться. "Есть традиции во всем винить государство, и, конечно, государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности. И, разумеется, не все, что можно было сделать, сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации", - заметил он. "Государство обязано обеспечить условия для повсеместной и массовой вакцинации. И государство, несмотря на все сложности, с этой задачей справилось блестяще. Теперь каждый из нас должен проявить свою гражданскую ответственность, ответственность перед теми, кто нас окружает, ответственность за их жизни и сделать прививку", - считает Песков. "Вакцинация безальтернативна в условиях пандемии", - убежден он.

Песков также заявил, что вакцинофобия не связана с марками прививок, то есть допуск иностранных вакцин не повлияет на процесс. Да и возможен такой допуск только в обоюдном формате.