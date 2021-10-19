Песков прокомментировал заявление Эрдогана о Совбезе ООН

Россия сохраняет верность уставу ООН, где все написано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что судьбы мира не должна решать "горстка" победителей во Второй мировой войне.

"Это вопрос, который зависит от консенсуса участников пятерки. Вы знаете, что для обсуждения всех вызовов, которые стоят перед человечеством, президент Путин выступил с инициативой о том, чтобы пятерка собралась и обсудила все вопросы, сказал Песков, добавив, что "Россия была, есть и остается приверженным членом организации, Совета безопасности и сохраняет свою приверженность и верность уставу Организации Объединенных Наций, где все написано".

Во время выступления в парламенте Анголы 18 октября Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке" стран, которые одержали победу во Второй мировой войне. По его мнению, архитектура глобальной безопасности не может оставаться прежней на фоне меняющегося мира, дипломатии, торговли и международных отношений.