Новости

Мурашко: 55 регионов показывают хорошие темпы вакцинации 14:58
Попова: Уровень вакцинации от гриппа оставляет желать лучшего 14:52
Нарышкин откроет бюст Героя Советского Союза, легенды разведки Надежды Троян 14:44
Мурашко рассказал о ситуации с поддельными сертификатами о вакцинации 14:29
Премьер Польши предвидит энергетический кризис в Европе 14:24
Мишустин поддержал предложение ввести нерабочие дни 14:20
На курортах КЧР вводится система QR-кодов о вакцинации от COVID-19 14:17
Песков рассказал о проверках сообщений о пытках в колониях 14:13
Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 14:12
Песков прокомментировал заявление Эрдогана о Совбезе ООН 13:56
Путин обсудил с Драги подготовку саммита "двадцатки" и Афганистан 13:53
Подозреваемая в убийстве девочки вологжанка заманила к себе двух детей 13:46
ЦБ РФ вновь призвал банки прекратить нарушать права потребителей 13:43
В "Локомотиве" объяснили, почему был уволен тренер Марко Николич 13:41
Песков рассказал об ожиданиях от московской встречи по Афганистану 13:36
Песков: Государство видит долю своей ответственности в ситуации с вакцинацией 13:34
Министр обороны США прибыл на Украину с визитом 13:28
Песков: Россия не пострадает от закрытия информационного бюро НАТО в Москве 13:25
Алтайские строители перевязали мешки с песком георгиевскими ленточками 13:24
Лукашенко подтвердил необходимость проводить вакцинацию от COVID-19 13:10
В Белгородской области ввели обязательную вакцинацию 13:08
Володин сообщил об увеличении числа депутатов с коронавирусом 12:57
Лежащему в реанимации с COVID Александру Серову стало лучше 12:48
В орловских больницах закончились места для пациентов с COVID-19 12:47
В Севастополе аквалангист погиб во время подводной охоты 12:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 13:56
Рубрика: Власть

Песков прокомментировал заявление Эрдогана о Совбезе ООН

Россия сохраняет верность уставу ООН, где все написано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что судьбы мира не должна решать "горстка" победителей во Второй мировой войне.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Песков рассказал о последствиях ответа на действия НАТО

"Это вопрос, который зависит от консенсуса участников пятерки. Вы знаете, что для обсуждения всех вызовов, которые стоят перед человечеством, президент Путин выступил с инициативой о том, чтобы пятерка собралась и обсудила все вопросы, сказал Песков, добавив, что "Россия была, есть и остается приверженным членом организации, Совета безопасности и сохраняет свою приверженность и верность уставу Организации Объединенных Наций, где все написано".

Во время выступления в парламенте Анголы 18 октября Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке" стран, которые одержали победу во Второй мировой войне. По его мнению, архитектура глобальной безопасности не может оставаться прежней на фоне меняющегося мира, дипломатии, торговли и международных отношений.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Турция Международные организации ООН Совет Безопасности ООН Президент Администрация Президента

Главное сегодня

Песков оценил возможность массовых выплат за прививку от коронавируса
Пенсионеров попросят уйти на самоизоляцию
Мишустин дополнительно выделил более 28 млрд рублей на поддержку семей
В Совфеде оценили призыв Эрдогана пересмотреть структуру Совбеза ООН
Роскомнадзор сообщил, когда снимет ограничения с Twitter
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям