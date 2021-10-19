Песков рассказал о проверках сообщений о пытках в колониях

Президент в курсе сообщений о пытках в российских колониях, идут проверки. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков подтвердил, что информация доведена до президента. "Более того, они (сообщения - прим. "РГ") стали поводом для достаточно активных, энергичных проверочных действий со стороны соответствующих ведомств. Нужно дождаться результатов этих проверок", - считает он.

Напомним, что ранее были опубликованы видеозаписи пыток в колониях, после чего возбуждены уголовные дела о совершении противоправных действий в отношении осужденных.