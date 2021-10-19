Новости

Мурашко: 55 регионов показывают хорошие темпы вакцинации 14:58
Попова: Уровень вакцинации от гриппа оставляет желать лучшего 14:52
Нарышкин откроет бюст Героя Советского Союза, легенды разведки Надежды Троян 14:44
Мурашко рассказал о ситуации с поддельными сертификатами о вакцинации 14:29
Премьер Польши предвидит энергетический кризис в Европе 14:24
Мишустин поддержал предложение ввести нерабочие дни 14:20
На курортах КЧР вводится система QR-кодов о вакцинации от COVID-19 14:17
Песков рассказал о проверках сообщений о пытках в колониях 14:13
Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 14:12
Песков прокомментировал заявление Эрдогана о Совбезе ООН 13:56
Путин обсудил с Драги подготовку саммита "двадцатки" и Афганистан 13:53
Подозреваемая в убийстве девочки вологжанка заманила к себе двух детей 13:46
ЦБ РФ вновь призвал банки прекратить нарушать права потребителей 13:43
В "Локомотиве" объяснили, почему был уволен тренер Марко Николич 13:41
Песков рассказал об ожиданиях от московской встречи по Афганистану 13:36
Песков: Государство видит долю своей ответственности в ситуации с вакцинацией 13:34
Министр обороны США прибыл на Украину с визитом 13:28
Песков: Россия не пострадает от закрытия информационного бюро НАТО в Москве 13:25
Алтайские строители перевязали мешки с песком георгиевскими ленточками 13:24
Лукашенко подтвердил необходимость проводить вакцинацию от COVID-19 13:10
В Белгородской области ввели обязательную вакцинацию 13:08
Володин сообщил об увеличении числа депутатов с коронавирусом 12:57
Лежащему в реанимации с COVID Александру Серову стало лучше 12:48
В орловских больницах закончились места для пациентов с COVID-19 12:47
В Севастополе аквалангист погиб во время подводной охоты 12:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 14:13
Рубрика: Власть

Песков рассказал о проверках сообщений о пытках в колониях

Текст: Кира Латухина

Президент в курсе сообщений о пытках в российских колониях, идут проверки. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Клишас: Сенаторы проконтролируют расследование ситуации с пытками в колониях

Песков подтвердил, что информация доведена до президента. "Более того, они (сообщения - прим. "РГ") стали поводом для достаточно активных, энергичных проверочных действий со стороны соответствующих ведомств. Нужно дождаться результатов этих проверок", - считает он.

Напомним, что ранее были опубликованы видеозаписи пыток в колониях, после чего возбуждены уголовные дела о совершении противоправных действий в отношении осужденных.

Власть Работа власти Президент

Главное сегодня

Песков оценил возможность массовых выплат за прививку от коронавируса
Пенсионеров попросят уйти на самоизоляцию
Мишустин дополнительно выделил более 28 млрд рублей на поддержку семей
В Совфеде оценили призыв Эрдогана пересмотреть структуру Совбеза ООН
Роскомнадзор сообщил, когда снимет ограничения с Twitter
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям