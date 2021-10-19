Песков: Россия не пострадает от закрытия информационного бюро НАТО в Москве

Россия не пострадает от приостановки работы дипмиссий при НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, диалога не было и раньше, а на все вопросы сможет ответить российский посол в Брюсселе.

"Думаю, что по министру иностранных дел лучше обращаться в МИД России, но в целом, положение дел де факто просто оформлено де юре. Отношений не было, диалога не было, напротив НАТО декларировало намерение всячески сдерживать Россию и подкрепляло это действиями. Последнее подтверждение - выдворение дипломатов из Брюсселя. От этого мы не пострадаем, никакого диалога у нас с НАТО не было. Наш посол в Брюсселе сможет ответить на все наши вопросы. Раньше так и было. Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно и мы этого делать не собираемся", - подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего постпредства при НАТО в Брюсселе. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На такой шаг Москва пошла после того, как альянс отозвал аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства, оставив только десять аккредитаций.