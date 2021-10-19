"Победа" откроет рейсы на курорты Египта до конца года

Авиакомпания "Победа" до конца этого года запустит рейсы из Москвы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщил журналистам представитель авиакомпании.

Точная дата начала полетов пока неизвестна, передает "Интерфакс". Самолеты "Победы" полетят из аэропорта "Внуково", старт продаж билетов запланирован на эту неделю, добавила представитель компании.

С 9 ноября Россия возобновляет регулярные и чартерные авиарейсы в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха впервые за шесть лет. Авиасообщение было прервано в 2015 году после того, как на Синайском полуострове разбился пассажирский самолет "Когалымавиа" с россиянами на борту. Он следовал из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Произошедшее признали терактом.

Летом этого года авиасообщение постепенно начало расширяться, а последнее ограничение в части полетов на популярные египетские курорты снял оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.