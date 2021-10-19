Почти две трети россиян хотят руководить

Почти две трети россиян хотят занимать руководящую должность. В основном, из-за денег и личной неподотчетности. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом "Зарплата.ру", сообщает ТАСС.

Согласно данным исследования, 33% респондентов признались в том, что место руководителя привлекательно, прежде всего, зарплатой. Еще 14% опрошенных заявили, что в кресле руководителя им не нужно будет ни перед кем отчитываться. А 7% уверены, что на начальствующей должности они будут меньше работать.

И только 11% респондентов отметили возможность реализовать себя, а 9% указали на профессиональный рост.

При этом чаще всего руководителями хотят стать мужчины без высшего образования в возрасте 35-45 лет - таких набралось 57%. Начальствовать же они желают в сфере финансов и банков, на госслужбе, на добыче сырья, производстве и в ИТ-сфере.

Кроме того, почти четверть опрошенных считает, что их начальник не заслуживает свой должности, 45% уверены, что справились бы лучше него, а 15% заявили, что смогли бы работать эффективно и без руководителя.