Подполковника США уволили из армии за критику военного руководства

Подполковнику морской пехоты США, ранее публично и жестко раскритиковавшему руководство Пентагона за катастрофическое бегство американцев из Афганистана, вынесли выговор, подвергли дисциплинарному взысканию и начали процесс увольнения из армии.

Трибунал в штате Северная Каролина постановил, что офицер по имени Стюарт Шеллер проявил пренебрежение военной субординацией, халатное отношение к своим обязанностям и повел себя недостойно. Такая расплата постигла морпеха за несколько выложенных им в социальные сети видеороликов, от просмотра которых настроение у военного начальства США явно не улучшилось.

"Кто-то из вас рискнул своим званием и сказал: эй, это плохая идея эвакуироваться из Баграма - стратегической базы - до того, как мы вывезем всех?" - на камеру задался риторическим и крайне неудобным для генералов Пентагона вопросом Шеллер. Говоря о явных просчетах командования США в Афганистане, он заявил, что просит лишь проявить "ответственность" и "признать" сам факта провала.

Как сообщал телеканал Fox, первое видеообращение критического по отношению к военному начальству США содержания было выпущено еще 26 августа - в день гибели 13 американских морпехов в результате теракта в Кабуле. Впрочем, никакой ответственности от высоких военных чинов Шеллер так и не дождался - уже на следующий день служивого, усомнившегося в способностях собственного министерства обороны планировать операции, отстранили от командования учебным батальоном. Затем последовали явные попытки дискредитировать "отступника": в СМИ были слиты документы о том, что жалобщик якобы страдает посттравматическим синдромом и является чуть ли не невменяемым.

Впрочем, этот старый и избитый прием очернения лишь привлек к "оболганному" Шеллеру дополнительное внимание СМИ, американской общественности, а также симпатии в среде обычных военнослужащих. Однако последние сомнения в том, что на 17-летней карьере подполковника-правдоруба можно ставить крест, отпали после того, как он ненадолго был взят под стражу из-за игнорирования приказов командования. Не дожидаясь трибунала, морпех публично заявил, что принял решение уволиться из американской армии, поскольку "не доверяет" своему военному руководству. Как сообщило издание Task and Purpose, в корпусе морской пехоты США уже запустили процедуру увольнения "неблагонадежного" офицера, который в ходе военного суда признал свою вину в шести дисциплинарных проступках, получил выговор и штраф в пять тысяч долларов.

Показательная порка несдержанного на язык Шеллера далеко не первый за последнее время случай открытого проявления фронды со стороны среднего командного состава американских вооруженных сил.

Так, в конце минувшего августа громко хлопнул дверью другой подполковник армии США, Пол Хейг, который написал руководству пространный рапорт о своем увольнении. "Ценности, на которых была основана, жила и процветала наша нация, полностью изничтожены администрацией нынешнего президента и военным руководством", - в частности объяснил свои мотивы Хейг в официальном документе, который вскоре всплыл в интернете. А прошлой весной еще один подполковник космических сил США, Мэттью Ломейер, был быстро отстранен от своих обязанностей и попал под расследование после того, как публично заявил о том, что "идеи марксизма все сильнее проникают в среду американских военных".