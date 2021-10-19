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19.10.2021 16:27
Рубрика: Общество

Биологи поймали крошечных "монстров" на дне океана

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная исследовательская группа во главе с Карлосом Варелой и Хизер Брэкен-Гриссом идентифицировала 14 ранее неизвестных форм личинок морских обитателей, которые были пойманы специальными сетями в глубинах Мексиканского залива.

Фото: iStock
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Исследование недавно было опубликовано в журнале Diversity, а коротко о нем сообщается на сайте Международного университета Флориды. Команда биологов опустила специальные сети на самое дно Мексиканского залива в надежде обнаружить ранее неизвестные виды.

Исследование было специализированным - ученые охотились, прежде всего, на личинок. В результате были пойманы, как пишут авторы работы, "уродливые маленькие существа с похожими на доспехи наростами, деформированными туловищами и выступающими по бокам шипами".

Ученые отмечают, что эти морские обитатели, некоторые из которых своим видом напоминают инопланетян из научно-фантастических фильмов, прячутся глубоко в водах Мексиканского залива. Они представлены во множестве оранжевых и синих оттенков, но часть пойманных "монстров" расцветки не имеют - они фактически прозрачные.

Несмотря на устрашающий вид, пойманные существа не являются для человека опасными. Как отмечает Хизер Брэкен-Гриссом, в основном это личинки креветок и омаров. Важности исследованию придает тот факт, что за последние несколько столетий почти никто не изучал этих "монстров" миниатюрного размера, исследователи предпочитали иметь дело с взрослыми особями.

Фото: iStock
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Однако в новой работе авторы идентифицировали 14 видов таких личинок и провели самую настоящую глубоководную "судебно-медицинскую экспертизу". Это помогло им сопоставить неизвестных личинок с их известными взрослыми аналогами. Проведенный в лаборатории анализ позволил определить, к какому виду они принадлежат, и разместить их на эволюционном генеалогическом древе.

Как говорит Брэкен-Гриссом, креветки проходят несколько личиночных стадий, что осложняет работу биологов. Например, некоторые из пойманных образцов никогда ранее ученым не встречались, другие встречались всего два-три раза. Так, генетический анализ позволил ученым идентифицировать в одном из "крошечных чудовищ" молодую форму креветки вида Plesiopenaeus armatus.

"Многие из этих личинок обитают в открытой воде на глубине 200-1000 метров, а затем опускаются на морское дно и достигают взрослого состоянии, - объясняет Брэкен-Гриссом. - Большинство из них являются добычей для рыб, морских млекопитающих и головоногих моллюсков. Это означает, что они играют важную роль в пищевой цепи".

Общество Наука Общество Природа

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