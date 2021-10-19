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19.10.2021 17:15
Рубрика: Общество

Попова: QR-коды зачастую применяют неправильно

Текст: Дмитрий Гончарук

Систему QR-кодов для прохода в общественные здания в части российских регионов применяют неправильно, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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Все больше регионов внедряют контроль по принципу "QR-код взамен на услугу". Так, в 28 субъектах такое правило введено для культурно-развлекательных мероприятий, в 25 - на объектах общественного питания, в 28 - при проведении спортивных мероприятий, в 19 субъектах - для гостиниц и в семи субъектах - в торговых центрах. "Но я хочу обратить внимание на крайне некорректное порой введение таких мер", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Она привела в пример ситуацию, когда QR-код вводится для представления только на кассе в торговом центре, то есть войти туда, общаться и находиться можно беспрепятственно.

Кроме того, глава Роспотребнадзора заявила о слишком долгом интервале между предложениями главных государственных санитарных врачей и принятием решений на уровне регионов.

"Эпидситуация ни при какой инфекции не позволяет раскачиваться и долго раздумывать "принимать или не принимать", когда это решение из набора инструментов, уже опробованных и эффективных. И когда это занимает десять дней, две недели - это, безусловно, ведет к ухудшению эпидситуации", - пояснила Попова свою позицию.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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