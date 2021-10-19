Попова: Уровень вакцинации от гриппа оставляет желать лучшего

По оценке руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, уровень иммунизации от гриппа на сегодняшний день в России недостаточен.

Превышение эпидемического порога по гриппу зарегистрировано в 62 регионах, основной рост фиксируется среди взрослых.

"Эпидситуация развивается в Европе и, безусловно, развивается у нас, однако иммунизация от гриппа сегодня оставляет желать лучшего", - заявила Попова во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, привито 20,3% россиян, а на прошедшей неделе охват увеличился всего на 2,7%.