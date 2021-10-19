Премьер Польши предвидит энергетический кризис в Европе

В течение нескольких недель в ЕС может разразиться энергетический кризис, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пленарной сессии Европарламента.

По его словам, быстро растущие цены уже сейчас ставят многие компании в Европе перед выбором. Речь идет об ограничении производства или перекладывании расходов на потребителей. При этом у черты бедности могут оказаться десятки миллионов европейцев.

Моравецкий опасается эффекта домино. "Один кризис может каскадом повлечь за собой новые потрясения", - полагает польский премьер.

Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Цены на газ достигли 6 октября исторического максимума в 1937 долларов за одну тысячу кубометров. Затем последовал некоторый откат, но все равно они остаются высокими, передает РИА Новости.