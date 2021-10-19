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19.10.2021 17:50
Рубрика: Власть

Президент России будет утверждать Корабельный устав ВМФ

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, наделяющую главу государства полномочиями утверждать Корабельный устав ВМФ. Документ помимо прочего прописывает порядок действий во время ЧП на судне.
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что законопроект поднимает статус Корабельного устава Военно-морского флота.

"Этот документ регламентирует организацию судовой службы в Военно-морском флоте. В Корабельном уставе определены наиболее целесообразные принципы организации повседневной службы корабля, боевой подготовки, воспитательной и правовой работы. Все правила выработаны в ходе многовекового опыта. При этом Корабельный устав распространяется и на корабли других ведомств, в которых предусмотрена военная служба", - пояснил Владимир Груздев.

Между тем, начиная с 2007 года общевоинские уставы Вооруженных сил утверждаются указом президента страны.

"Это привело к тому, что Корабельный устав, оставшийся, по сути, подзаконным правовым актом, начал выпадать из военного правового поля. В итоге все чаще в ходе инспекций или разбора происшествий у капитанов кораблей перестают принимать ссылки на Корабельный устав. Иными словами, действия в соответствии с Корабельным уставом уже не защищают офицеров флота от претензий, чего быть, естественно, не должно", - отметил председатель правления АЮР.

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Также он отметил, что корабли Военно-морского флота постоянно выполняют дальние походы, обеспечивая безопасность государства с морских и океанских направлений.

"Офицерам Военно-морского флота приходится взаимодействовать с иностранными кораблями и иностранными властями. Поэтому Корабельному уставу тем более требуется повышение правового статуса, что будет достигнуто в случае утверждения его указом президента страны", - подчеркнул Владимир Груздев.

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