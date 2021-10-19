Президент России будет утверждать Корабельный устав ВМФ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, наделяющую главу государства полномочиями утверждать Корабельный устав ВМФ. Документ помимо прочего прописывает порядок действий во время ЧП на судне.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что законопроект поднимает статус Корабельного устава Военно-морского флота.

"Этот документ регламентирует организацию судовой службы в Военно-морском флоте. В Корабельном уставе определены наиболее целесообразные принципы организации повседневной службы корабля, боевой подготовки, воспитательной и правовой работы. Все правила выработаны в ходе многовекового опыта. При этом Корабельный устав распространяется и на корабли других ведомств, в которых предусмотрена военная служба", - пояснил Владимир Груздев.

Между тем, начиная с 2007 года общевоинские уставы Вооруженных сил утверждаются указом президента страны.

"Это привело к тому, что Корабельный устав, оставшийся, по сути, подзаконным правовым актом, начал выпадать из военного правового поля. В итоге все чаще в ходе инспекций или разбора происшествий у капитанов кораблей перестают принимать ссылки на Корабельный устав. Иными словами, действия в соответствии с Корабельным уставом уже не защищают офицеров флота от претензий, чего быть, естественно, не должно", - отметил председатель правления АЮР.

Также он отметил, что корабли Военно-морского флота постоянно выполняют дальние походы, обеспечивая безопасность государства с морских и океанских направлений.

"Офицерам Военно-морского флота приходится взаимодействовать с иностранными кораблями и иностранными властями. Поэтому Корабельному уставу тем более требуется повышение правового статуса, что будет достигнуто в случае утверждения его указом президента страны", - подчеркнул Владимир Груздев.