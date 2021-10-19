Профессор Костинов рассказал о порядке вакцинации от гриппа и COVID-19

Распространение сезонных вирусных инфекций, в том числе гриппа, в этом году в России совпало с подъемом заболеваемости коронавирусом. В какой последовательности лучше вакцинироваться от COVID-19 и гриппа объяснил доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Михаил Костинов.

По его словам, в случае, если человек никогда не был привит от коронавируса, то в первую очередь нужно вакцинироваться против COVID-19. "И через месяц после второй дозы делается прививка против гриппа", - рассказал профессор в интервью радио Sputnik.

Если человек уже переболел коронавирусом или делал прививку от COVID-19, но с тех пор прошло около полугода, то в первую очередь нужно сделать прививку от гриппа, а потом от COVID-19, посоветовал Михаил Костинов. Он добавил, что одновременная вакцинация против коронавирусной инфекции и против гриппа пока не проводится. Сейчас идут соответствующие исследования, результатов пока нет.

Костинов подчеркнул, что за индивидуальными рекомендациями по вакцинации необходимо обращаться к лечащему врачу. Особенно это касается пациентов с серьезными нарушениями здоровья и при наличии хронических заболеваний.