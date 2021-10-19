Новости

Косачев: Пауэлл остался в истории как "госсекретарь с пробиркой" 03:52
Профессор Костинов рассказал о порядке вакцинации от гриппа и COVID-19 03:10
Перестрелки в барах США на выходных унесли жизни 11 человек 02:45
Трамп подал в суд на комиссию по расследованию штурма Капитолия 02:07
Пушков: НАТО лишилось возможности имитировать контакты с Россией 01:42
На "Союзмультфильме" назвали сроки выхода нового "Ну, погоди!" 00:42
В США назвали имя нового спецпредставителя по Афганистану 00:26
Apple представила салфетку для экрана за 1990 рублей 00:01
Пропавшая в Вологде девочка найдена мертвой 18.10.2021
Захарова прокомментировала смерть Колина Пауэлла 18.10.2021
Латвия вводит локдаун из-за коронавируса 18.10.2021
"Простоквашино" получило премию "ТЭФИ-Kids" 18.10.2021
Новым мэром Рима стал Роберто Гуалтьери 18.10.2021
Найден мертвым брат погибшего ранее мэра Кривого Рога 18.10.2021
Опрос: 80% немцев одобрили сокращение финансирования Польши из фондов ЕС 18.10.2021
В Беларуси подписчиков двух сайтов признали экстремистами 18.10.2021
Глава сената Чехии: Земан не в состоянии выполнять свои полномочия 18.10.2021
В Петербурге в кафе и магазины начнут пускать по QR-кодам 18.10.2021
МИД РФ: Российские инструкторы не участвуют в боевых действиях в ЦАР 18.10.2021
На первой минуте матча КХЛ "Сочи" - "Авангард" произошла массовая драка 18.10.2021
В женской баскетбольной Премьер-лиге лидерство делят четыре клуба 18.10.2021
В Петербурге введут QR-коды для посещения общественных мест 18.10.2021
Эксперт рассказала, как правильно застраховать свое имущество 18.10.2021
Минцифры запустит суперприложение госуслуг в 2022 году 18.10.2021
СК возбудил дело после массового отравления школьников в Подмосковье 18.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 03:10
Рубрика: Общество

Профессор Костинов рассказал о порядке вакцинации от гриппа и COVID-19

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Распространение сезонных вирусных инфекций, в том числе гриппа, в этом году в России совпало с подъемом заболеваемости коронавирусом. В какой последовательности лучше вакцинироваться от COVID-19 и гриппа объяснил доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Михаил Костинов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Эксперт: Для остановки коронавируса нужно вакцинировать более 80% населения

По его словам, в случае, если человек никогда не был привит от коронавируса, то в первую очередь нужно вакцинироваться против COVID-19. "И через месяц после второй дозы делается прививка против гриппа", - рассказал профессор в интервью радио Sputnik.

Если человек уже переболел коронавирусом или делал прививку от COVID-19, но с тех пор прошло около полугода, то в первую очередь нужно сделать прививку от гриппа, а потом от COVID-19, посоветовал Михаил Костинов. Он добавил, что одновременная вакцинация против коронавирусной инфекции и против гриппа пока не проводится. Сейчас идут соответствующие исследования, результатов пока нет.

Костинов подчеркнул, что за индивидуальными рекомендациями по вакцинации необходимо обращаться к лечащему врачу. Особенно это касается пациентов с серьезными нарушениями здоровья и при наличии хронических заболеваний.

Инфекционист рассказал об отличии детской вакцины от COVID-19 от взрослой
Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин предложил платить 1 млн рублей дальневосточникам при рождении третьего ребенка
В Совфеде назвали условия для возобновления работы миссии НАТО
Глава сената Чехии: Земан не в состоянии выполнять свои полномочия
"Газпром" не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину
Apple представила новые MacBook Pro
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает