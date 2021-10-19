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Ученые впервые зафиксировали вспышку проказы среди диких шимпанзе

19.10.2021 / 19:24
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Зоологи впервые выявили проказу в двух популяциях диких шимпанзе, отдельно живущих в Западной Африке. О заболевших особях и вероятных путях их инфицирования сообщается в журнале Nature.

Фото: iStock
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До недавнего времени считалось, что проказа встречается только у людей и у шимпанзе (Pan troglodytes), содержащихся в неволе.

Заболевание, вызываемое бактериями Mycobacterium leprae, протекает с преимущественными поражениями кожи, периферической нервной системы. Ежегодно во всем мире диагностируется около 210 000 случаев заболевания. Но сейчас зарегистрированы случаи инфицирования ряда животных, в частности: в Америке - девятиполосных броненосцов (Dasypus novemcinctus), в Великобритании - обыкновенных белок (Sciurus vulgaris).

Впечатляющее открытие сделала международная исследовательская команда под руководством Фабиана Леендерца из института им. Роберта Коха (Германия). Ученые впервые диагностировали проказу у диких шимпанзе, обитающих в национальном парке Кантанхез в Гвинее-Бисау и в национальном парке Тай в Кот-д"Ивуаре.

Шимпанзе из Кантанхеза не привыкли к присутствию людей, поэтому для наблюдений за ними зоологи использовали фотоловушки. Так были обнаружены четыре особи с явными симптомами болезни: на ушах, губах и под глазами взрослых животных появились небольшие бляшки, на лице - пятна, ногти начали расти неправильно, деформировались руки.

Фото: Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences
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В хорошо изученной популяции Кот-д'Ивуара команда также выявила четыре инфицированные особи. Исследователи пишут, что, учитывая общую популяцию шимпанзе, насчитывающую почти 500 особей, патоген нельзя назвать крайне заразным.

Ученые попытались отследить происхождение штаммов Mycobacterium leprae. В обоих регионах тесты ПЦР показали, что штаммы из парков Кантанхез и Тай не приходятся друг другу близкими родственниками.

И если в первом случае, по мнению зоологов, шимпанзе заразились от жителей окрестных поселений, то для шимпанзе из парка Тай такая ситуация маловероятна: животные не подпускают к себе людей. Конечно, не исключены какие-то контакты в прошлом, однако ученые предполагают наличие ранее неизвестного резервуара патогенов. Они считают, что шимпанзе из Кот-д"Ивуара заражаются проказой от млекопитающих, на которых охотятся. К примеру, это могут быть мелкие приматы и другие млекопитающие. Другая возможная причина заражения - окружающая среда. Исследования показали, что возбудитель проказы может выживать в амебах, членистоногих, клещах, в воде и даже в почве.

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Фото: Сергей Медведев / ТАСС
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