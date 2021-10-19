Путин объяснил, почему морские порты РФ проигрывают конкуренцию

Недозагруженность мощностей российских портов связана с долгим прохождением таможенных процедур, заявил президент России Владимир Путин.

"За последние 15 лет портовые мощности у нас выросли в три раза - до 1,2 миллиарда тонн. Но у нас 67 морских портов работают, и только шесть из них загружены в полную мощность, а 61 недогружен", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета.

По мнению главы государства, основной фактор, сдерживающий повышение конкурентоспособности портов и отрасли в целом, - отсутствие эффективной системы управления грузопотоками с применением цифровых технологий. "Мы принимали решения о развитии этой системы, а они так и не доведены до полного исполнения. Это, как правило, комплексные проблемы", - продолжил он.

Президент привел в пример ситуацию в Калининграде, где на таможенное оформление уходит примерно 12 часов, а передвижение грузов по самому субъекту федерации занимает всего два часа.

"Результат - у наших соседей в морском порту Гданьска только перевозка с судна на судно увеличилась за 10 лет в 12 раз! Пусть они нам спасибо скажут за нашу нерасторопность и ненадлежащую организацию работы", - добавил Владимир Путин.