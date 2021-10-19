Путин поручил подготовить план реализации транспортной стратегии

Президент РФ Владимир Путин поручил не позднее первого квартала 2022 года подготовить детальный план реализации транспортной стратегии до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Саму же стратегию нужно принять на ближайшем заседании правительства.

Подготовить план кабмин должен в прямом диалоге с руководителями регионов и ведущих отраслевых компаний, указал Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, который прошел в формате видеоконференции. В тесном контакте с регионами и деловыми объединениями "нужно вести работу над крупнейшими системно значимыми проектами в сфере транспорта - как уже запущенными, так и теми, которые еще только планируются", поручил он.

"Здесь просчеты недопустимы: вложения колоссальные", - предостерег президент. "Все должно быть гармонично, один проект должен гармонично дополнять другой, и таким образом должна выстроиться транспортная стратегия, а план должен служить инструментом ее реализации", - заключил он.

"Все наши планы, проекты, программы в сфере транспорта должны преследовать главную цель - повышение качества жизни граждан, чтобы она была более комфортной и удобной", - обозначил Путин.