Путин поручит провести проверку соблюдения законов на транспортных узлах

Владимир Путин заявил, что даст поручения Генпрокуратуре и другим правоохранительным органам провести проверки по ситуации с перевалкой грузов и расходованием бюджетных средств на транспортных узлах.

"В том числе это касается рейдовой перевалки грузов, расходования бюджетных средств и использования государственного имущества", - сказал президент на заседании президиума Госсовета, посвященного стратегии развития транспортной инфраструктуры.

Путин также отметил, что Федеральная служба по экологическому и технологическому атомному надзору до сих пор не располагает сводными данными о проведенных в 2018-2019 году территориальными подразделениями проверках и выявленных нарушениях.

"Ну как же так. Сводных данных даже нет. Ну чем занимаются? ", - отреагировал глава государства.

Говоря о выявленных нарушениях Путин также рассказал о ситуации с перевалкой грузов в ряде морских портов страны, в том числе о недостаточном объеме инвестиций в их инфраструктуру. "В некоторые порты на Северном морском пути, к примеру, Нарьян-Мар или Диксон, вообще лет 30 денег никто не вкладывал, а то и больше - 45 лет", - отметил он.

"Как же так? Мы говорим об обустройстве Северного морского пути, я понимаю, там МЧС денежку подбрасывают, чтобы они там обеспечили безопасность, а перегружать кто будет, кто будет работать?" - продолжил президент.

Путин также раскритиковал ситуацию, которая сложилась с выгрузкой социально-значимых грузов в порту Диксон на необорудованный берег. "А рядышком, в том числе с известной долей нашего финансирования строится нефтяной терминал. Но это, конечно, надо делать, но социально-значимые грузы просто так на необорудованный берег выгружать?" - поинтересовался президент.