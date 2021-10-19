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19.10.2021 17:20
Рубрика: Экономика

Путин поручит провести проверку соблюдения законов на транспортных узлах

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин заявил, что даст поручения Генпрокуратуре и другим правоохранительным органам провести проверки по ситуации с перевалкой грузов и расходованием бюджетных средств на транспортных узлах.
Фото: Евгений Паулин / РИА Новости Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
Фото: Евгений Паулин / РИА Новости

"В том числе это касается рейдовой перевалки грузов, расходования бюджетных средств и использования государственного имущества", - сказал президент на заседании президиума Госсовета, посвященного стратегии развития транспортной инфраструктуры.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Путин также отметил, что Федеральная служба по экологическому и технологическому атомному надзору до сих пор не располагает сводными данными о проведенных в 2018-2019 году территориальными подразделениями проверках и выявленных нарушениях.

"Ну как же так. Сводных данных даже нет. Ну чем занимаются? ", - отреагировал глава государства.

Говоря о выявленных нарушениях Путин также рассказал о ситуации с перевалкой грузов в ряде морских портов страны, в том числе о недостаточном объеме инвестиций в их инфраструктуру. "В некоторые порты на Северном морском пути, к примеру, Нарьян-Мар или Диксон, вообще лет 30 денег никто не вкладывал, а то и больше - 45 лет", - отметил он.

"Как же так? Мы говорим об обустройстве Северного морского пути, я понимаю, там МЧС денежку подбрасывают, чтобы они там обеспечили безопасность, а перегружать кто будет, кто будет работать?" - продолжил президент.

Путин также раскритиковал ситуацию, которая сложилась с выгрузкой социально-значимых грузов в порту Диксон на необорудованный берег. "А рядышком, в том числе с известной долей нашего финансирования строится нефтяной терминал. Но это, конечно, надо делать, но социально-значимые грузы просто так на необорудованный берег выгружать?" - поинтересовался президент.

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