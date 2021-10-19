Путин примет участие в G20 по видеосвязи из-за ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите G20, который пройдет в Риме, по видеосвязи из-за ситуации с коронавирусом. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал РИА Новости.

"Конечно, да", - сказал Песков в ответ на вопрос, связано ли решение президента не ехать в Рим на саммит с эпидемиологической ситуацией.

Отметим, что во вторник, 19 октября, в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги, президент России сообщил о своей готовности принять участие в саммите по видеосвязи.