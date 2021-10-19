Большой театр отметит Всемирный день балета в прямом эфире

"Всемирный день балета отмечается с 2014 года. Нынешний праздник станет восьмым по счету. А его главными участниками определены Большой балет, лондонский Королевский балет и Австралийский балет", - сообщила ТАСС пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова.

По ее словам, в этом году Всемирный день балета отметят с особым большим размахом. В нем примут участие 50 балетных компаний, а у зрителей появится уникальная возможность заглянуть за кулисы и приблизиться и к звездам первой величины, и к тем, кто еще находится в начале своего творческого пути.

В программе - девять балетных компаний, которые впервые примут участие в этом празднике, и, конечно, всеобщие фавориты: Американский балетный театр, балет Парижской оперы, Национальный балет Японии, балет Кейптауна.

"Благодаря Всемирному дню балета ведущие мировые танцевальные труппы могут вновь объединиться и поделиться с нашими поклонниками тем, что у нас получается лучше всего - танцами. Это просто наша работа, это суть нашей ежедневной жизни и источник вдохновения", - приводит слова художественного руководителя балетной труппы Большого театра Махара Вазиева пресс-атташе.

Россию во Всемирном дне балета вместе с Большим театром представят Мариинский и Михайловский театры, а также Пермский театр оперы и балета имени П. И. Чайковского и Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета.

Трансляции начнутся в 11.00 по лондонскому времени (13.00 по московскому). Лондонский Королевский балет покажет фрагмент репетиций нового балета "Проект Данте", который ставит его штатный хореограф Уэйн Макгрегор на музыку британского композитора Томаса Адеса. Бывший премьер Большого театра Дэвид Холберг, возглавивший в январе этого года Австралийский балет, даст онлайн-зрителям урок балетного искусства. Затем покажут репетиции "Арлекинады" и "Ромео и Джульетты".

Программа Большого театра рассчитана на три часа. Роль ведущих взяли на себя премьер Большого театра Артем Овчаренко и солистка Ана Туразашвили. Гостями эфира станут ведущие солисты балета Большого театра Светлана Захарова, Евгения Образцова, Элеонора Севенард, Владислав Лантратов, Денис Родькин, Дмитрий Смилевски, а также художественный руководитель труппы Махар Вазиев. Но главным героем праздника станет балет - зрители увидят фрагменты репетиций таких балетов, как "Орландо", "Баядерка", "Дон Кихот" и "Дочь фараона".

Тем временем

В Мариинском театре Всемирный день балета отметят презентацией будущей премьеры балета "Дочь фараона", которую проведет хореограф Алексей Ратманский.

"Эта встреча пройдет онлайн при участии хореографа Алексея Ратманского, который многие годы творчески связан с балетом Мариинского театра. О своей работе над сценографией спектакля расскажет художник-постановщик Роберт Пердзиола", - сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Впервые балет о фантазийном путешествии в Древний Египет по роману Теофиля Готье на музыку Цезаря Пуни поставил в 1862 году Мариус Петипа для Императорских театров. Новая "Дочь фараона" в постановке Ратманского унаследует многие черты той исторической постановки.

В программу Мариинского театра, посвященную Всемирному дню балета, войдут также прямые трансляции классов и репетиций, показ фрагментов спектаклей и интервью с артистами. Смотрите трансляции на официальном YouTube-канале театра.