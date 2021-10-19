Как вернуть селу престиж и культуру обсудили на женском форуме

Накануне III Евразийского женского форума, прошедшего в Санкт-Петербурге 13-15 октября, женщины из областей ЦФО во время 17-часового офлайн- и онлайн-марафона "Компас женского лидерства #МягкаяСила" (организован мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей") обсудили, как вернуть селу престиж, экономику и культуру. И конечно, какова в этом сложнейшем процессе роль женщин.

"Кадры решают все, но незаменимых нет"

Владелица и гендиректор одного из крупнейших сельхозпредприятий Тульской области, племенного хозяйства из поселка Лазарево Щекинского района Кристина Романовская названную выше задачу решает не ежедневно даже, а ежечасно и ежеминутно. Одним только фактом своей жизни в родном поселке, а еще тем, что однажды не струхнула и взяла на себя ответственность за огромный трудовой коллектив.

Основал мощное племенное хозяйство и почти 40 лет им руководил отец Кристины - Федор Романовский. Но в 2020 году бразды правления пришлось в свои руки взять ей.

- Без опыта, без профильного образования, без понимания, как руководить людьми, после многолетнего декретного отпуска я стала гендиректором. Да, было страшно. Но я как-то прочитала интересную фразу: "Если у человека есть "зачем", то он вынесет любое "как". Это, наверное, и стало моим девизом того года, - рассказала о старте своей карьеры руководителя Кристина Федоровна.

Слушая красивую молодую женщину, немного похожую на латиноамериканку, понимаешь, что внутри у человека такой железный стержень, каким обладает далеко не всякий руководитель-мужчина. Каждому бы селу да по такой женщине - падение экономики она точно остановит. Как того коня на скаку...

- Начиная работу, я определила для себя ключевые моменты: обеспечение безопасности предприятия, разумное управление финансовыми потоками и, самое главное, организация командной работы. И вот тут я абсолютно четко для себя поняла, что в сельском хозяйстве кадры действительно решают все - наверное, как нигде. Но и незаменимых тоже нет, - продолжает Кристина Романовская. - Токсичных, непрофессиональных, не заинтересованных в результате я увольняю без сожаления и одномоментно. Зато тех, кто ко мне приходит, я окружаю материнской заботой, и у нас в коллективе, как было заведено еще моим отцом, действительно очень семейная, теплая, душевная атмосфера, все друг друга поддерживают и уважают.

По словам главы предприятия, для обеспечения слаженной командной работы она создала несколько чатов, в которых оперативно решаются текущие вопросы, ввела систему стратегических совещаний, где люди обмениваются мнениями, с нуля организовала коммерческую и юридическую службы, усилила IT-службу, кадровую работу, провела полномасштабный ребрендинг 30 магазинов компании и планирует увеличивать объемы производства и продаж, "потому что спрос на продукцию растет". Думаю, список сделанного за короткий срок впечатлил многих.

"Все должно быть сделано достойно - это значит: с уважением к себе, к партнерам и покупателям"

- Наверное, главный секрет долгой жизни нашего предприятия, а также того, что, несмотря на реальные сложности, я легко влилась в работу, в нашем принципе: все должно быть сделано достойно. Потому что когда достойно - это значит: с уважением к себе, к партнерам и покупателям, - объясняет женщина, благодаря которой развивается не только конкретное предприятие, но и территория, на которой оно расположено.

Она - педагог, он - агроном

В Ярославской области, по словам заместителя председателя регионального правительства Екатерины Троицкой, около трети должностей в сельском хозяйстве занимают женщины, среди которых много предпринимателей, руководителей крупных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Еще значительнее женское представительство - около 50 процентов - в белгородском АПК.

- Женщины занимают очень активную позицию, трудятся на уровне мужчин, что все-таки, наверное, к сожалению. Но мы понимаем, что АПК не только нашей области, но и в целом без женщин представить невозможно, - признает заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина.

Потенциал женского участия в развитии АПК и села отражает и гендерный состав студентов аграрных вузов. Например, в Мичуринском государственном аграрном университете студенток почти половина - 48 процентов.

- К нам приходят разные ребята, но, конечно, это в основном абитуриенты с сельских территорий, - говорит проректор вуза по экономике, победитель конкурса "Лидеры России", выпускница программы "Женщина - лидер", депутат Тамбовской облдумы Екатерина Иванова. - Когда я баллотировалась в областную думу, объехала весь свой сельский округ, была в каждой деревушке, в каждом доме. К сожалению, могу констатировать, что молодежи очень мало и в основном она представлена женским полом. Некоторые ребята выбирают наш университет, и мы, конечно же, встречаем их с удовольствием, поскольку надеемся, что они смогут вернуться обратно в родные села и работать.

Как рассказала Екатерина Иванова, в 2012 году мичуринский аграрный вуз присоединил к себе классический педагогический институт, начав готовить еще и учителей. И у такой социально-аграрной связки действительно серьезный потенциал.

- Если в стенах университета образуются семейные союзы, например, девушка - педагог, парень - агроном или инженер, и они вместе вернутся в сельскую местность, то такой союз будет создавать основу для развития сельских территорий, - уверена проректор вуза. Более того, молодой ученый и руководитель убеждена, что жизнь на селе благоприятна для создания многодетных семей, и только здесь она видит возможности для решения демографических проблем страны.

- Мое сугубо личное мнение как доктора наук: рождаемость можно повысить только в сельской местности, где есть возможность успеть сделать все, - объясняет свою точку зрения Екатерина Иванова. - Потому что женщина - это такое многофункциональное устройство, которое может и за детьми смотреть, и завтраки-обеды готовить, и за порядком в доме проследить, и на работу сходить, да еще и успеть саморазвитием заняться. Мегаполис - это, как правило, город одного дела или двух, где женщины в массе своей не могут себе позволить больше одного-двух детей. В сельской же местности можно рожать трех, четырех... Я много примеров знаю, когда женщины занимаются фермерством, у них шестеро-семеро детей - и они прекрасно себя чувствуют. Считаю, что за сельским образом жизни - будущее.

Объединились и готовы учиться

Кстати, сегодня представительницы прекрасного пола успешно руководят не только сельхозпредприятиями, но и целыми сельскими территориями. Например, со слов зампреда Ярославской облдумы, председателя Ярославского отделения Союза женщин России (СЖР), выпускницы программы "Женщина - лидер" Ольги Хитровой, в сельском округе, который она представляет в областном парламенте, треть поселений возглавляют женщины. В целом же в 60 субъектах РФ сельскими поселениями руководят около 500 женщин моложе 40 лет.

Правда, когда на площадке СЖР это исследование проводилось, выяснилось, что женщинам-главам очень не хватает площадки для обмена опытом, наработками и практиками решения общих, по сути, проблем.

- Поэтому в одном из мессенджеров мы создали группу, в которой сегодня принимают участие более 100 женщин из разных регионов страны, - сообщила Ольга Хитрова. - Там главы обмениваются информацией по благоустройству территорий, инициативному бюджетированию, юридическим и прочим вопросам, дают друг другу полезные советы. В апреле на площадке СЖР в Москве нам удалось собрать молодых женщин - глав поселений, которые три дня проходили обучение в формате мастер-классов и конференций с участием представителей Минсельхоза и других структур.

При этом председатель регионального отделения СЖР уверена, что для подготовки сельских управленцев должны существовать специальные программы.

- В РФ нет крупных обучающих программ по подготовке именно этой категории управленцев, поэтому на территории Ярославской области мы начали переговоры с нашими вузами для проработки программ обучения женщин - глав сельских поселений по вопросам предпринимательства, социального проектирования, юридическим, - сообщила Ольга Хитрова.