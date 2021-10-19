Московские энергетики повысят надежность электроснабжения жителей востока столицы

Столичные энергетики приступили к замене оборудования подстанции "Баскаково". Работы проводят в рамках третьего этапа реконструкции подстанции. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Новое оборудование поможет снизить нагрузку на питающий центр и потери электроэнергии. Модернизация подстанции "Баскаково" позволит повысить качество и надежность электроснабжения 1,5 млн потребителей Восточного округа Москвы, в частности районов Вешняки, Новогиреево и Новокосино, и ряда социально значимых объектов. Среди них городская клиническая больница N15 имени Филатова, районная тепловая станция Перово, газораспределительный узел "Вешняки", Южно-Измайловская насосная станция, 20 общеобразовательных школ и два детских сада.

Все работы планируется завершить в декабре 2021 года.