Москва предложила малоимущим социальные контракты для защиты от бедности

Улучшить финансовое положение малоимущим семьям в столице помогают городские власти, предлагая родителям заключить социальный контракт, который позволит получить новую профессию и место с хорошей зарплатой. В России тысячи семей уже воспользовались этой возможностью.

Городской проект по повышению доходов малоимущих семей "Социальный контракт" - это проект, в котором родители с детьми, чей среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума по столице - 18 029 рублей, получают от города помощь в трудоустройстве. Соглашение заключается на шесть месяцев. Если же за полгода работа так и не найдется, то можно продлить соглашение. Но такие ситуации - исключение.

Еще в ходе эксперимента проект улучшил жизнь более 2 тысяч московских семей, в которых мамы и папы, продолжая получать пособия, теперь еще и занимаются любимым делом с хорошей зарплатой. "Основной принцип "Социального контракта" - выход из бедности через трудоустройство. Карьерные консультанты понимают потребности людей, которые находятся в сложной ситуации и не могут найти работу. Мы знаем, как помочь семьям преодолеть препятствия и изменить жизнь к лучшему. Постоянный доход - это стабильность и действенный способ преодоления бедности", - рассказала "РГ" Александра Александрова, первый замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы. Только за последние два месяца почти 400 семей присоединились к перспективному социальному проекту властей Москвы.

Принимают заявления и помогают заключить социальный контракт специалисты центра занятости "Моя карьера". Именно туда и обратилась москвичка Светлана Комова, потеряв работу и оставшись с полуторагодовалым малышом на руках. "До декрета я работала менеджером по продажам в частной компании. С появлением второго ребенка пришлось работать на удаленке и доход значительно уменьшился. Последовали проблемы и у супруга - фирма, где он работал, разорилась и его сократили", - поделилась Светлана. Семья почти отчаялась, когда узнала о пилотном проекте, который предлагал подписать городской центр "Моя карьера". В надежде, что участие в проекте поможет улучшить их финансовое положение, супруги позвонили и записались на собеседование. Карьерные консультанты предложили им подобрать вакансии и пройти бесплатные курсы повышения квалификации. Супруги согласились и за полтора месяца вместе с другими участниками изучили основы маркетинга, психологии, экономики, тайм-менеджмента. Словом, из мам и пап подготовили востребованных специалистов.

Почти сразу после обучения Светлана смогла найти работу менеджера в крупной компании, а ее супругу карьерные консультанты помогли устроиться специалистом в Пенсионный фонд.

Проект уже улучшил жизнь двух тысяч семей, оказавшихся в трудной ситуации

"У каждой семьи разные причины, вынудившие их искать помощь у города. Кто-то ухаживает за пожилым родственником, кто-то не может определить ребенка в детский сад и занят его воспитанием", - говорит Елена Сармина, карьерный консультант специализированного центра занятости. Что объединяет большинство обратившихся в центр занятости? Многим из них не под силу преодолеть психологические барьеры. Например, мамы боятся потерять квалификацию из-за долгого декрета. Но пара сеансов с психологом, и самооценка у женщин встает на место. Есть среди обратившихся и те, кто недоволен текущей зарплатой, хотел бы увеличить доход. Таким в центре предлагают пройти бесплатное профессиональное обучение с выплатой стипендии - 12 792 рубля в месяц. Это минимальный размер оплаты труда в 2021 году.

Почти сразу после обучения Светлана Комова смогла найти работу менеджера в крупной компании, а ее супругу помогли устроиться в ПФР. Фото: Пресс-служба специализированного центра занятости "Моя Карьера"

Справка "РГ"

Узнать подробности и условия "Социального контракта" можно на сайте моякарьера.москва или в специализированном центре занятости "Моя карьера" по адресу: г. Москва, ст. м. "Площадь Ильича", ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1. Записаться на прием можно по телефону: 8(495) 870-44-44 или на сайте www.mos.ru.

Как это работает

С этого года помощь по соцконтракту стала доступна на всей территории страны. Это значит, что все малоимущие семьи и граждане могут заключить договор с государством об оказании мер поддержки, которые помогут им выбраться из черты бедности. К каждому документу разрабатывается индивидуальная программа социальной адаптации. Получить поддержку по соцконтракту можно по четырем направлениям: в трудоустройстве, преодолении трудной жизненной ситуации, развитии личного подсобного хозяйства или открытии бизнеса.

В зависимости от направления соцконтракт заключается на период от 6 до 12 месяцев. Подписывая соцконтракт, граждане должны понимать, что им придется выполнять мероприятия, предусмотренные индивидуальной программой адаптации к соцконтракту: например, проходить обучение, ходить на собеседования по направлению служб занятости, вести предпринимательскую деятельность, расходовать средства социального контракта на заявленные цели. В случае нарушений этих условий договор расторгается.

В России в 2020 году охват с учетом членов семей получателей соцконтракта составил 604 тысячи человек, заключено порядка 182 тысяч контрактов. Доходы получателей выросли в среднем в 1,6 раза. В 2021 году (по состоянию на 1 октября) уже заключено свыше 200 тысяч контрактов, охват при этом составил порядка 698 тысяч человек.

Подготовила Елена Манукиян