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19.10.2021 09:25
Рубрика: Экономика

Москвичи смогут найти работу на портале mos.ru

Текст: Любовь Проценко

Московская служба занятости совместно с департаментом информационных технологий города Москвы запустила новую электронную услугу по поиску работы на портале mos.ru. Теперь на официальном сайте мэра столицы горожанам доступна удобная форма онлайн-заявки. У соискателя появилась возможность прикреплять на портале к заявке свое резюме, в том числе составленное на других сайтах. О новых возможностях поиска работы рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: iStock
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"Мы продолжаем активно развивать инфраструктуру для поиска работы. Москвичи уже привыкли, что за поиском работы можно обратиться в службу занятости, которая предоставляет множество возможностей по переобучению и трудоустройству. Сейчас мы активно развиваем онлайн-сервисы для горожан - теперь все, кому нужна помощь в поиске работы, могут получить эти услуги не только в службе занятости, но и онлайн на портале mos.ru. Соискателю достаточно заполнить электронное заявление и прикрепить резюме. Подсказки для заполнения позволят легко и быстро предоставить максимум нужной информации. Как только заявка будет сформирована, ее в дистанционном формате получит карьерный консультант. При необходимости консультант поможет актуализировать резюме под профиль конкретной вакансии. Обратную связь соискатель получит на следующий рабочий день после обращения. Все уведомления от службы занятости он будет получать дистанционно в личном кабинете на сайте mos.ru. Ему будет предложена личная встреча с карьерным консультантом для обсуждения дальнейшей траектории взаимодействия и подобранных вакансий", - прокомментировала вице-мэр.

Современные онлайн-сервисы позволили службе перейти на более удобный для горожан безбумажный формат работы. Москвичам не нужно собирать и предоставлять большое количество справок и копий документов. Верификацию всей информации по соискателю специалист службы занятости проводит дистанционно. По каналам межведомственного электронного взаимодействия он получает подтверждение нужных для трудоустройства данных о человеке, регистрации по месту жительства, последних местах работы, занимаемой должности и заработной плате.

При трудоустройстве важен личный контакт с опытным карьерным консультантом, который может рассказать о всех особенностях рынка труда, корпоративной культуре компаний, уровне заработной плате. У москвичей, ищущих работу, есть возможность встретиться с карьерным консультантом службы занятости. Этот формат удобен, прежде всего, соискателю, так как он на месте получает необходимую информацию о своем уровне профессиональной подготовки и желаемой вакансии. В случае, если ему не хватает знаний или квалификации для получения предполагаемой работы, он может пройти тестирование, а затем записаться на курс повышения квалификации. Служба занятости на регулярной основе проводит различные тренинги, лекции и мастер-классы. Эти услуги оказываются абсолютно бесплатно.

С начала 2020 года столичная служба занятости помогла найти работу более 255 тысячам человек. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с крупнейшими работными сайтами и привлечению большого количества работодателей с актуальными вакансиями. Сейчас в базе вакансий более 410 тысяч предложений для москвичей с различным уровнем образования, квалификации и опытом работы.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Найти работу москвичам помогают крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы - служба занятости населения города Москвы и сайт центра "Моя работа".

В структуру службы занятости входит 57 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены в центрах госуслуг "Мои Документы". Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Шаболовка, дом 48. Кроме того, специализированный центр занятости "Моя карьера" для граждан старше 50 лет, женщин с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

На портале mos.ru представлено свыше 380 онлайн-услуг и сервисов, сегодня ими пользуются более 14 миллионов человек.

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