Награждены победители премии "Калужский бренд-2021"

55 лучших предприятий и организаций области получили премию "Калужский бренд-2021". Премию уже в 15-й раз вручает Издательский дом "Агентство "Комсомольская правда - Калуга". В торжественной церемонии принял участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

"Среди победителей премии представлены организации и предприятия практически из всех сфер жизни города. В каждой из них вы успешно реализуетесь, качественно работаете, выпускаете продукцию, популярную за пределами нашего региона, - обратился к собравшимся Юрий Моисеев. - Жители Калуги и Калужской области видят в вас тех, на кого можно положиться, кому можно доверять, с кем можно связать свою профессиональную деятельность".

Глава городского самоуправления вручил награды победителям в номинации "Красота и здоровье".

"Для меня большая честь наградить победителей в номинации "Здравоохранение". Уже почти два года медики находятся на переднем крае борьбы с пандемией, сегодня ваш ежедневный труд - это настоящий подвиг", - подчеркнул Юрий Моисеев.

Звания "Калужский бренд" были удостоены: областная стоматологическая поликлиника, областной онкологический диспансер, отделение медицинской косметологии "Имидж", клиника "Здоровье", стоматологический центр "ЭльДента", клиника "New Smile", Калужская клиника Боли, медицинский центр "МедикПро", Эндохирургический центр и клиника "СемьЯ".