Одну из башен "Москва-Сити" эвакуировали из-за пожара

Один из небоскребов делового центра "Москва-Сити" эвакуировали из-за пожара, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в башне "Меркурий", где на 23-м этаже было замечено задымление. Администрация делового комплекса смогла оперативно организовать эвакуацию всей 70-ярусной башни. В общей сложности на улицу вышли около 500 человек.

Причиной ЧП стало короткое замыкание. Его смогли устранить еще до прибытия пожарных, никто не пострадал.