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19.10.2021 17:49
Рубрика: Происшествия

Одну из башен "Москва-Сити" эвакуировали из-за пожара

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Один из небоскребов делового центра "Москва-Сити" эвакуировали из-за пожара, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Петербурге 200 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ

Инцидент произошел в башне "Меркурий", где на 23-м этаже было замечено задымление. Администрация делового комплекса смогла оперативно организовать эвакуацию всей 70-ярусной башни. В общей сложности на улицу вышли около 500 человек.

Причиной ЧП стало короткое замыкание. Его смогли устранить еще до прибытия пожарных, никто не пострадал.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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