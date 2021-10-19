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19.10.2021 20:20
Рубрика: Русское оружие

Первый в России завод по производству тяжелых дронов строят в Дубне

Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8590)
Как сообщается, инвестиции в уникальное производство составят более 4 млрд рублей, а в бюджеты разных уровней предприятие будет отчислять ежегодно более 900 млн рублей.

Новый завод возводится в рекордно короткие сроки. Строительство с нуля начали в апреле 2021 года, а запуск производства запланирован уже в ноябре. На предприятии площадью около 45 000 кв. м будет создано три цеха: участок изготовления деталей и оснастки из композитных материалов и малярное отделение, цех агрегатной сборки и цех окончательной сборки.

Фото: Минобороны РФ
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В Дубне предполагается выпускать беспилотные летательные аппараты различных классов и различного назначения. Это прежде всего разведывательно-ударные "Орионы", ретрансляторы дальнего действия - "Гелиос-РЛД", а также перспективный тяжелый "Гром", работы над которым идут полным ходом. Эти аппараты и вооружение для них широко представлялись на Международных военно-технических форумах "Армия-2020" и "Армия-2021".

Благодаря тому, что перечисленные беспилотники в основе своей изготовлены из композитных материалов, на заводе практически не будет использоваться технология клепки, что делает его экологически чистым и более безопасным в сравнении с классическими авиационными заводами.

Отсутствие клепальных работ и минимизация мехобработки должны предотвращать развитие профессиональных заболеваний, вызываемых вибрациями и высоким уровнем шума. Все вредные выбросы предполагается надежно утилизировать специальной системой фильтров.

В регионах Русское оружие Вооружение России Русское оружие Технологии Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Оружие с Сергеем Птичкиным

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