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19.10.2021 15:21

Площадку для ОЭЗ "Иваново" полностью обеспечат инфраструктурой

Работы по созданию обеспечивающей инфраструктуры для особой экономической зоны на территории города Иваново уже начаты. Строительную площадку 19 октября посетил губернатор Станислав Воскресенский.
Фото: Правительство Ивановской области Фото: Правительство Ивановской области
Фото: Правительство Ивановской области

Постановление правительства России о создании ОЭЗ "Иваново" было подписано в конце сентября. Особая экономическая зона займет 53 гектара в областном центре и 100 - в городе Родники. Резиденты смогут пользоваться различными льготами в течение 49 лет. Эффект от создания ОЭЗ должен проявиться через несколько лет.

Фото: Правительство Ивановской области
Ивановская область стала лидером в ЦФО по динамике инвестиций

- Прорабатываем обеспечение площадки инфраструктурой, подали заявку на инвестиционный бюджетный кредит. Помимо этого инфраструктура будет создаваться управляющей компанией, которая сейчас организуется, - рассказала заместитель председателя правительства Ивановской области Людмила Дмитриева.

Учредители и ключевые специалисты новой УК имеют опыт работы в индустриальном парке "Родники".

Пока подписано пять соглашений с инвесторами. В Родниковском районе три компании намерены открыть предприятия по выпуску трикотажного полотна и спецодежды. В Иванове два инвестора уже подтвердили свои намерения стать резидентами ОЭЗ, еще два готовят документы.

Генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций в Ивановскую область Юлия Туманова пояснила, что компания "МИРтекс" планирует открыть в столице региона производство трикотажного полотна, вложив на первом этапе свыше 850 миллионов рублей и создав более 500 рабочих мест. Компания "Литвуд" - партнер группы компаний "Аскона" - собирается выпускать мебель с обивкой из эко-тканей. Объем инвестиций превысит 700 миллионов, будет открыто более 300 вакансий.

Фото: Правительство Ивановской области
В Иванове назвали главные тренды развития легкой промышленности

- Важно незамедлительно начать работать с инвесторами, чтобы как можно быстрее разворачивались стройки, создавались рабочие места. Речь не идет о том, что предприятие переносит свое производство откуда-то в особую экономическую зону. Только новое производство и новые рабочие места, - подчеркнул губернатор Станислав Воскресенский. - У нас идет ряд переговоров с потенциальными инвесторами. На Легпромфоруме на прошлой неделе были такие конструктивные переговоры. Понятно, что эта особая экономическая зона задумывалась прежде всего под задачи легкой промышленности. Но нам важно и другие отрасли привлекать.

Основное преимущество работы в ОЭЗ - нулевые ставки налогов на землю, имущество и транспорт на период становления нового производства. Сократить расходы позволит и подготовленная инфраструктура. По словам Воскресенского, особая привлекательность ОЭЗ "Иваново" состоит в том, что один из ее участков находится в черте города.

Компании, готовые построить производство в ОЭЗ в Иванове и Родниках, могут обращаться в Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область. Заявки подают и локальные игроки, и фирмы из других регионов и стран, добавила Юлия Туманова.

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