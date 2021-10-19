Регионы отчитались о дорожных работах в рамках нацпроекта

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в порядок приводили трассы регионального и муниципального значения, возводили и ремонтировали мосты, устанавливали освещение и "умные" светофоры.

В большинстве регионов запланированные работы завершены и идет освоение средств, выделенных федеральным правительством в августе. Напомним, в августе правительство РФ выделило дополнительно 30 миллиардов рублей, которые помогут привести в нормативное состояние более 2000 километров дорог в 84 регионах. Калужская область, например, получила 100 миллионов дополнительного финансирования. По словам министра дорожного хозяйства области Михаила Голубева, это поможет привести к нормативу 13,8 километра покрытия. А в Туле, как рассказал мэр города Дмитрий Миляев, получив допсредства на дороги, оперативно подготовили проектную документацию, провели конкурсные процедуры и определились с подрядчиками для ремонта 20 участков дорог, в том числе на центральных городских магистралях.

Вообще же в Тульской области, по словам главы профильного министерства регионального правительства Родиона Дудника, в этом году в рамках нацпроекта БКД "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано 36 объектов общей протяженностью более 136 километров. Среди них 19 дорог регионального и 17 - муниципального значения.

- Набор работ был максимальным и включал в себя ремонт тротуаров, замену бордюрного камня, устройство светофоров. Приемка объектов проводится комиссионно с участием представителей общественности, - подчеркнул Родион Дудник.

В Рязанской области в рамках национального проекта отремонтировано более 255 километров дорог, сообщает региональное правительство. Так, в минувшую пятницу чиновники рапортовали о завершении ремонта автодороги Михайлов - Голдино - Горлово - Скопин - Милославское в Михайловском районе. Эта дорога важна для жителей южных районов области. Работы велись на нескольких участках трассы общей протяженностью более 19 километров.

В Калужской области на реализацию программы дорожных работ направлено 9,9 миллиарда рублей: 4,3 миллиарда - средства федерального бюджета, 5,6 выделила область. В рамках нацпроекта дорожники отремонтировали 155,7 километра дорог в 13 районах области и областной столице. В этом году в связи с празднованием 650-летия Калуги особое внимание уделили ремонту знаковых дорог, которые являются визитной карточкой города. Отремонтированы объекты, относящиеся к въездным группам: мостовой переход через Оку с транспортной развязкой на улице Гагарина и левобережный подход к нему, автомобильная дорога Калуга - Тула - Михайлов - Рязань в границах муниципального округа, автомобильная дорога Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел. Кроме того, отремонтировано дорожное покрытие на улице Декабристов и в параллельном ей Григоровом переулке. Всего в областном центре по проекту БКД приведено к нормативу 11 километров.

В этом году в связи с празднованием 650-летия Калуги особое внимание уделили ремонту дорог, которые являются визитной карточкой города

Пожалуй, один из самых больших дорожных проектов реализуется в Брянске. Новая трасса, движение по которой уже открыто, - это 5,4 километра асфальтобетонного покрытия и тротуаров с тремя кольцевыми транспортными развязками и дорожным ответвлением протяженностью 648 метров в сторону набережной. Проект пытались реализовать еще 40 лет назад, и только теперь его удалось воплотить в жизнь. Сейчас здесь приступили ко второму этапу возведения масштабного объекта - защитной дамбы. В основание моста будет забито 1248 свай, на которых возведут 12 опор, а на них разместят 198 балок. Сейчас здесь уже укладывают балки, на нескольких опорах уже залиты железобетонные колонны. В русле реки организуют площадку для заезда техники, которая займется строительством опор в воде.

Кстати

Мосты - особая тема в деле приведения в порядок путей и дорог. Могут быть отличные дороги, но, если нет надежной переправы, добраться из пункта А в пункт Б самым коротким путем не получится. В Калужской области, например, кроме мероприятий нацпроекта в текущем году идет ремонт 71 погонного метра мостовых сооружений на дорогах регионального значения в Думиничском и Жиздринском районах, начаты строительство и реконструкция 427 погонных метра аварийных мостов, ввод в эксплуатацию которых запланирован в 2022 году. А Тулаавтодор ремонтирует пять мостов и реконструирует еще восемь. Кроме того, тульский губернатор в свое время договорился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу о проведении учений в регионе по строительству переправ: учения закончатся - мосты останутся. Так, в этом году восстановили семь мостовых сооружений в шести районах Тульской области, тем самым обеспечив транспортную доступность для 10 населенных пунктов и 3841 жителя.