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19.10.2021 11:07

Рязанские пчеловоды получат более двух миллионов рублей за гибель пчел

Текст: Елена Шулепова (Рязань)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 238(8589)
В Рязанской области пчеловоды отсудили у сельхозпредприятия более двух миллионов рублей за гибель пчел в 2019 году.

Процесс длился почти два года. В результате Рязанский областной суд поставил точку в этом деле: общество с ограниченной ответственностью "Орион" должно возместить ущерб, причиненный личному подсобному хозяйству.

Фото: Егор Алеев/ ТАСС
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У двух пчеловодов были пасеки в деревне Секиотово Рязанского района. Как установил суд, 5 июня 2019 года они обнаружили, что почти все пчелы погибли - на одной 80, на второй 90 процентов пчелосемей, а выжившие насекомые были сильно ослаблены. Напомним, что в 2019 году их массовый падеж стал бедствием для многих пчеловодов в разных регионах ЦФО ("РГ" неоднократно писала об этом). Как выяснилось позже, произошло это вследствие обработки полей ядохимикатами. Предупреди аграрии пчеловодов об этом заранее, те не выпускали бы пчел из ульев - и ни у кого бы не было проблем. Но некоторые сельхозпредприятия, заботясь о собственном урожае, наплевательски отнеслись к нуждам соседей-пасечников.

Пчеловоды из Секиотово сразу обратились с заявлениями в ОМВД России по Рязанскому району о проведении проверки по факту гибели пчелосемей, а через день - в управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям. Проверка Россельхознадзора установила, что ООО "Орион" в период с 1 по 7 июня 2019 года производило обработку полей кукурузы на земельных участках вблизи от Семеновского сельского поселения, в том числе от деревни Секиотово. Обработка полей производилась препаратами "Эстет", "Майстер", "Титус Плюс", которые относятся к третьему классу опасности для пчел в полевых условиях. Должного оповещения владельцев пасек о проводимых работах не было. Аграрии разместили в районной газете "Рязанские зори" объявление, что станут обрабатывать поля. Но в этом тексте не было ни слова о том, какие именно будут применяться ядохимикаты, не было указано точной даты и способа обработки. В итоге Россельхознадзор привлек ООО "Орион" к административной ответственности по статье 8.3 КоАП и наложил штраф на компанию.

Обработка полей производилась препаратами, которые относятся к третьему классу опасности для пчел

Пчеловоды, в свою очередь, обратились в суд, требуя от аграриев компенсации за гибель пчелосемей. В ходе судебного разбирательства районный суд пришел к выводу, что "массовая гибель летной пчелы и гибель ее расплода находится в прямой причинно-следственной связи с действиями ответчика".

Требования истцов были полностью удовлетворены - с компании "Орион" взыскали материальный ущерб на общую сумму более двух миллионов рублей. Аграрии с таким вердиктом не согласились и подали апелляцию на решение суда первой инстанции. Однако судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда, рассмотрев дело, решение районной инстанции оставила без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область

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